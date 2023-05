Le novità di Surfshark: Microsoft Store, Chrome e altro

Maggio è stato fin qui un mese di grandi novità per Surfshark, grazie al lavoro svolto dal team della VPN. Il servizio ha visto l’introduzione di aggiornamenti e funzionalità inedite, realizzate in modo da rispondere ai feedback degli utenti e alle loro esigenze. Passiamole in rassegna, per capire cosa rende l’offerta in corso, un anno a soli 3,49 euro/mese, più allettante e conveniente che mai.

VPN, Surfshark: le novità di maggio 2023

L’applicazione Windows della Virtual Private Network ha fatto il suo debutto su Microsoft Store, così da offrire agli utenti su PC un modo in più per affrontare il processo di download e installazione (comunque ancora possibile dal sito ufficiale). Poi, si è assistito al lancio di un’estensione Chrome completamente riprogettata con l’arrivo della versione 4.0.0, coerente con i principi Manifest V3 definiti da Google per migliorare sicurezza, privacy e prestazioni. Update disponibile anche per l’app macOS, passata alla release 4.9.2, che ora supporta caratteristiche come l’interpretazione dei comandi vocali impartiti a Siri, il centro notifiche e altro ancora.

Ulteriori aggiornamenti hanno interessato le versioni destinate ad Android, iOS e quella già citata per Windows, con l’obiettivo di correggere i bug emersi e di ottimizzare le performance genrarli. Proponiamo qui sotto un video riepilogativo delle funzionalità appena introdotte.

Non è tutto. Il team al lavoro sulla Virtual Private Network ha anticipato l’arrivo a breve di una grande novità, senza però specificare di cosa si tratta. L’annuncio potrebbe essere dietro l’angolo. Il riferimento è in modo generico a una funzionalità attesa a lungo . Staremo a vedere.

Tra i principali vantaggi a disposizione di chi sceglie Surfshark (in sconto del 76% con la sottoscrizione annuale) troviamo non solo l’accesso alla celebre VPN con server in tutto il mondo, ma anche la protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, le notifiche tempestive inviate in caso di violazione degli account, il blocco di pubblicità e tracciamento, le ricerche online rispettose della privacy e altro ancora.

