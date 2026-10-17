Surfshark VPN è in offerta: -85% con la promo del Black Friday 2026

La VPN da scegliere oggi non può che essere Surfshark: grazie alla promo del Black Friday 2026 (che parte in anticipo quest’anno) è possibile accedere al servizio a un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese.
Il prezzo indicato riguarda il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.
Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto.
La migliore VPN da scegliere a ottobre
Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN che, grazie alla promo Black Friday, diventa la scelta migliore da attivare in questo momento. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche quando si naviga da una rete non privata.
Da segnalare, inoltre, la politica zero log che caratterizza Surfshark, che consente di navigare senza alcun tracciamento da parte del servizio, per una maggiore privacy. Il servizio propone anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica. La VPN può essere utilizzata da più dispositivi in contemporanea.
La promozione del Black Friday garantisce uno sconto dell’85% sul costo del servizio. Scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. In questo modo, è possibile utilizzare una VPN senza limiti su tutti i propri dispositivi a un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese.
Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per attivare una nuova VPN illimitata con un rapporto qualità/prezzo davvero al top.