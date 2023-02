Tastiera da gaming EVGA Z20 scontata del 53% su Amazon

Siete alla ricerca di un’ottima tastiera da gaming, ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon potreste acquistare una delle migliori in commercio con uno sconto folle del 53%. Stiamo parlando della EVGA Z20, nonché una tastiera da Gaming RGB Optical Mechanical perfetta per tutti coloro che cercano un prodotto professionale con caratteristiche di alto livello. Oggi potreste avere l’occasione di portarvela a casa a soli 72,20 euro invece di 152,99 euro, nonché uno dei prezzi più bassi di sempre.

EVGA Z20: caratteristiche principali di questa fantastica tastiera

Il device in questione è dotata di tasti ottici-meccanici che garantiscono un’esperienza di digitazione rapida, precisa e priva di ritardi. Tutti i tasti sono personalizzabili sia nelle funzioni sia nella luminosità RGB per avere un’esperienza d’utilizzo a 360 gradi. I materiali usati per questa tastiera sono di altissima qualità, studiati appositamente per durare nel tempo anche dopo tanti e disparati usi. Inoltre è presente la possibilità di registrare macro, di modificare la velocità di risposta e di cambiare facilmente i profili utente.

Un altro aspetto importante della EVGA Z20 RGB Optical Mechanical è la sua ergonomia. Infatti, questa tastiera è dotata di poggiapolsi integrati e di tasti funzione dedicati per una digitazione più confortevole e produttiva. Grazie a lei sarete delle schegge durante le partite più impegnative. Insomma, si tratta di una tastiera davvero interessante che al prezzo di 72,20 euro non si era mai vista. Lo sconto del 53% di Amazon è davvero folle e non potete farvelo sfuggire!

