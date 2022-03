Teclast F15S: il laptop al PREZZO MINIMO STORICO

È un laptop adatto a navigazione, intrattenimento e produttività di base, con tutto ciò che serve per gestire documenti, posta elettronica, riunioni e collaborazione da remoto: Teclast F15S si trova oggi su Amazon al prezzo minimo storico. Allo sconto applicato in automatico si aggiunge un coupon da attivare in un click. Nulla è lasciato al caso nemmeno per quanto riguarda il design, con un profilo elegante come si può notare dalle immagini qui allegate.

Laptop in offerta: Teclast F15S è l’occasione di oggi

Ecco quali sono le specifiche tecniche e le caratteristiche più importanti tra quelle integrate: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Celeron N4020, GPU Intel UHD Graphics 500, 6 GB di RAM e SSD da 128 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), lettore microSD, WiFi dual band, Bluetooth, porte USB 3.0, uscita mini-HDMI per il collegamento a monitor esterni, webcam con microfono, altoparlanti, jack audio e grande autonomia fino a sette ore e mezzo grazie alla batteria da 38.000 mWh con ricarica rapida. Lo puoi ordinare subito per non lasciarti sfuggire questa ottima offerta.

Il sistema operativo Windows 10 preinstallato si basa su una licenza ufficiale Microsoft. Un dettaglio non di poco conto, che garantisce la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti con nuove funzionalità e patch di sicurezza per tenere al sicuro i dati. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il laptop Teclast F15S al prezzo finale di soli 258,99 euro invece di 339,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. Tutto ciò che devi fare è un click sul coupon per ridurre ulteriormente la spesa già abbattuta dallo sconto automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.