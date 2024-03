Tendenze da tenere d'occhio: DeFi, meme e AI - Uniswap, Dogecoin e InQubeta

Il mercato rialzista è in pieno svolgimento, come dimostra il fatto che Bitcoin (BTC) ha raggiunto i 73.000 $ ed è entrato nella fase di scoperta dei prezzi. Questo ciclo è accompagnato da sviluppi interessanti, in particolare l’integrazione di GoDaddy con ENS per il collegamento dei nomi di dominio e i massicci airdrop di DYM, Starknet e Pixels.

Considerati gli enormi guadagni da realizzare durante questo ciclo, le tendenze da tenere d’occhio sono DeFi (finanza decentralizzata), meme e AI. Uniswap (UNI), un gigante della DeFi e Dogecoin (DOGE), la principale meme coin, sono migliori altcoin con un enorme potenziale.

Nel frattempo, InQubeta (QUBE), una nuova criptovaluta AI emergente, è ricca di potenzialità e promesse. Considerato che la tendenza dell’intelligenza artificiale sarà in prima linea nella corsa al rialzo, QUBE è forse la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

InQubeta (QUBE): una criptovaluta nuova ed emergente da tenere d’occhio

InQubeta (QUBE) è una criptovaluta emergente con un potenziale di rialzo sbalorditivo. I motivi sono semplici: il potenziale rialzista è correlato alle caratteristiche di altcoin AI, oltre agli aspetti innovativi come tokenomica deflazionista e governance democratizzata.

Posizionata all’intersezione tra AI e blockchain, due delle innovazioni più dirompenti al mondo, InQubeta ha solidi fondamenti. Cerca di affrontare le sfide della raccolta fondi nel settore dell’AI e di fornire un accesso democratizzato a questo mercato redditizio.

Se ti stai chiedendo come, InQubeta costruirà la prima piattaforma di crowdfunding basata sulla criptovaluta per le startup tecnologiche dell’AI attraverso il token QUBE. Le startup possono reperire capitali creando opportunità di investimento che saranno rappresentate come NFT e offerte in pezzi agli investitori sul marketplace NFT. Inoltre, il modello di investimento frazionario consente agli investitori di possedere quote e di investire parzialmente in imprese innovative nel campo dell’intelligenza artificiale, indipendentemente dal loro reddito.

Alla luce di quanto detto, l’ottimismo degli analisti sul suo potenziale è alle stelle. La prevendita è attualmente all’ottava fase e un token costa solo 0,0245 $. Nel frattempo, gli analisti prevedono un salto di 65x dopo il lancio, posizionandola come una prevendita consigliata.

Uniswap (UNI): il progetto DeFi più innovativo

Uniswap (UNI) è uno dei maggiori operatori nel settore della DeFi. Si tratta di un popolare protocollo di trading decentralizzato noto per facilitare il trading automatizzato di token. Il suo approccio decentralizzato al trading lo rende un’alternativa più convincente rispetto ai tradizionali exchange centralizzati (CEX).

All’inizio di questo mese, durante la cerimonia di premiazione di CoinMarketCap, Uniswap si è aggiudicato il premio “progetto DeFi più innovativo”. Questo rappresenta un voto di fiducia nel suo potenziale, con un margine di crescita ancora maggiore.

È esploso verso la fine di gennaio e da allora non ha più guardato indietro. Gli esperti ritengono che raggiungerà nuovi picchi nel 2024, diventando una delle migliori criptovalute in cui investire. Puoi cavalcare quest’onda aggiungendo Uniswap al tuo portafoglio di criptovalute.

Dogecoin (DOGE): la prima meme coin

Dogecoin (DOGE) è il leader assoluto dell’ecosistema dei meme. Essendo la prima meme coin e token ispirata ai cani, ha mantenuto il suo status di leader nonostante l’ascesa di altre criptovalute a tema canino come Shiba Inu (SHIB), Bonk (BONK) e dogwifhat (WIF), per citarne alcune.

Rispecchiando il rialzo del mercato, Dogecoin è salito alle stelle, guidando l’ultima frenesia dei meme. Considerato che i possessori puntano a cavalcare quest’onda per creare ricchezza generazionale, DOGE è una delle migliori criptovalute in cui investire.

Secondo gli indicatori, creerà un nuovo massimo storico (ATH) durante il mercato rialzista di quest’anno. Questo la rende, senza dubbio, una delle migliori meme coin da acquistare ora. Se vuoi cavalcare quest’onda rialzista e posizionarti per ottenere guadagni significativi, acquista DOGE e fai HODL.

Conclusione

Le tendenze più promettenti da tenere d’occhio quest’anno – durante il mercato rialzista – sono DeFi, meme e AI. Nel frattempo, i token su cui puntare sono Uniswap, Dogecoin e InQubeta. Se sei in cerca di potenziale maggiore, puoi partecipare alla prevendita di InQubeta tramite il link qui sotto.

