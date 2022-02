Tenorshare UltData per Android: recuperare i file cancellati senza root

Alzi la mano chi non si è mai ritrovato ad eliminare erroneamente dei file dal proprio smartphone Android, magari nel tentativo di guadagnare spazio d’archiviazione sul dispositivo o perché convinto si trattasse di elementi inutili, e alzi sempre la mano chi, una volta resosi conto dell’errore commesso, non ha immaginato l’esistenza di una bacchetta magica per annullare quanto fatto.

Beh, magie non se ne possono fare, sia chiaro, ma un software tramite il quale recuperare file cancellati Android può indubbiamente tornare utile, molto utile. Di risorse di questo tipo ce ne sono un bel po’ in circolazione, non tutte, però, risultano essere effettivamente funzionanti o comunque in grado di restituire risultati di buon livello e di operare senza problemi su qualsiasi tipo di file. Tenorshare UltData per Android va tuttavia a distinguersi dalla massa.

Tenorshare UltData per Android: recuperare i file cancellati Android senza root

Si tratta, infatti, di un software che permette di recuperare foto cancellate Android, di recuperare video cancellati Android e di intervenire su qualsiasi altra tipologia di file (documenti, musica, SMS ecc.) sia stata rimossa, volutamente o per errore, da smartphone basati sulla piattaforma mobile del “robottino verde”, sia scandagliando la memoria interna che quella esterna eventualmente adoperata sul dispositivo.

Funziona sia su sistemi operativi Windows che su macOS ed è compatibile con oltre 6000 smartphone Android in commercio, per cui, ad esempio, lo si può usare per recuperare foto cancellate Huawei, ma anche su device Samsung, Google, Sony ecc. È fruibile con il più recente Android 12 e con le versioni più datate della piattaforma e non necessita del root per poter essere impiegato. Il software supporta la lingua italiana, basta sceglierla tramite le impostazioni con pochi e semplici click.

Di base Tenorshare UltData per Android è gratis, ma per fruire in maniera completa di tutte le caratteristiche offerte occorre passare alla versione a pagamento: la licenza mensile costa 35,99 euro tasse escluse, quella annuale costa 39,99 euro tasse escluse, mentre quella a vita costa 49,55 euro tasse escluse. Molto spesso, comunque vengono proposti interessanti sconti che consentono di ridurre il prezzo d’acquisto almeno della metà.

Oltre che essere fruibile da computer, il software c’è pure come applicazione per Android scaricabile dal Play Store di Google. Si chiama Tenorshare UltData, funziona direttamente da smartphone, sempre senza root, effettuando una scansione dei dati presenti sulla memoria del dispositivo (interna oppure esterna), mostrando le anteprime degli elementi individuati e permettendone il recupero qualora possibile. Date le sue caratteristiche, è indubbiamente una tra le migliori le app per recuperare foto e video cancellati.

Come si usa Tenorshare UltData per Android

Utilizzare Tenorshare UltData per Android è molto semplice e non richiede competenze tecniche particolari. È sufficiente scaricare il pacchetto d’installazione del programma sul computer, avviarlo, collegare lo smartphone relativamente al quale si desidera andare ad agire al computer mediante il relativo cavo di alimentazione e selezionare i dati da recuperare. Di seguito proponiamo l’esatta procedura da attuare.