Si fa chiamare WhaleShark, la sua reale identità è rimasta nascosta, ma è disposto a sborsare l’equivalente pari a circa 13.330 dollari in Ethereum (22 ETH) per vincere un’asta e allungare le mani su un paio di sneaker. Non uno qualunque, il modello The X Evolutions, ispirato alle Nike Dunk High e realizzato dallo studio RTFKT con l’ausilio di un’intelligenza artificiale.

The X Evolutions: crypto, sneaker e collezionismo

Il principio è questo: man mano che giungono le offerte gli algoritmi elaborano nuove decorazioni da applicare alle scarpe. Il design completo potrà essere sbloccato solo arrivando al traguardo di 58 ETH, altrimenti verranno consegnate nella forma raggiunta con il rilancio più alto. Potrebbe avere poco senso per molti, ma per i collezionisti si tratta di un unicum imperdibile.

L’iniziativa costituisce il punto d’incontro tra il mondo del collezionismo, quello delle aste online, l’universo delle criptovalute e l’utilizzo dell’IA a fini creativi. WhaleShark ha dichiarato alla redazione del sito CoinDesk di volersi aggiudicare le sneaker per appenderle a un murale o a un’installazione digitale nel suo ufficio.