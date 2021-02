L’organizzazione europea BEUC che si batte per la tutela dei consumatori rende noto oggi di aver presentato una formale denuncia presso la Commissione Europea, insieme alle autorità e alle organizzazione di 15 stati membri attivi sullo stesso fronte, puntando il dito contro l’operato di TikTok. Per il nostro paese il comunicato cita il coinvolgimento di Altroconsumo e CIE (Consumatori Italiani per l’Europa). Diverse le accuse mosse nei confronti del social network gestito dal colosso cinese ByteDance, alcune delle quali non inedite.

BEUC: due report e una denuncia per TikTok

Si parla di termini di servizio non ritenuti in linea con le normative vigenti nel vecchio continente o comunque poco chiari nei confronti di chi è chiamato ad accettarli oltre che di un sistema che sottopone anche gli utenti più piccoli a contenuti potenzialmente non adatti alla loro età. Questo è un punto delicato per la piattaforma, già oggetto di un’ammonizione da parte del Garante Privacy italiano a cui i vertici di TikTok hanno risposto con la promessa di introdurre un sistema di verifica basato sull’impiego dell’intelligenza artificiale.

TikTok’s already on the radar of several 🇪🇺 authorities regarding its data processing practices. Our research #TikTokWithoutFilters provides further evidence that the platform gives misleading information to users about what personal data is collected. https://t.co/YlTSAI9gvL pic.twitter.com/kjW2JePRgF — The Consumer Voice (@beuc) February 16, 2021

Nell’occasione BEUC ha pubblicato due report sul tema: uno intitolato “TikTok without filters” e l’altro “Confusing by design”. Riportiamo di seguito un estratto in forma tradotta dal primo.

In Francia il 45% dei ragazzini sotto i 13 anni affermando di usare l’app. Nel Regno Unito uno studio condotto nel 2020 da OFCOM ha rivelato che il 50% dei minori di età compresa tra 8 e 15 anni carica video su TikTok almeno una volta a settimana. Nella Repubblica Ceca una ricerca del 2019 ha scoperto che TikTok è molto popolare tra i bambini di età pari a 11 o 12 anni. In Norvegia, secondo un articolo, il 32% di quelli con età 10-11 anni ha usato TikTok nel 2019.

Vi sono poi questioni riguardante la privacy con riferimento a pratiche potenzialmente in violazione rispetto a quanto previsto dal GDPR per la raccolta e il trattamento dei dati in Europa. Sollevate perplessità anche sulla moneta virtuale in-app impiegata per acquistare regali da inviare agli altri utenti. In questo caso le regole definite risultano poco chiare e poco trasparenti.

La replica di TikTok non si è fatta attendere ed è stata affidata da un portavoce della società alla redazione del sito TechCrunch. La riportiamo di seguito in forma tradotta.