La cabina digitale TIM ci farà telefonare gratis

Forse non tutti se ne sono accorti, ma TIM sta smantellando le tradizionali cabine telefoniche, in tutta Italia. Al loro posto saranno installate quelle di nuova generazione. Una cabina digitale, solo dove serve, per rispondere a esigenze differenti rispetto a quelle dell’epoca del gettone e della tessera. La presentazione in anteprima è avvenuta dal palco dell’evento Tech Week e quello visibile in queste immagini è il suo aspetto.

Questa è la nuova cabina digitale di TIM

Progettata in collaborazione con Urban Vision, offrirà servizi diversi dalla classica telefonata che ormai tutti possono avviare mettendo una mano in tasca. Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, ci saranno infotainment e ricarica degli smartphone, dai pagamenti digitali e vendita dei biglietti oltre a chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali.

Ancora, svolgerà un compito di videosorveglianza del luogo in cui sarà posizionata e implementerà il pulsante Women+ attraverso cui segnalare a un operatore situazioni di potenziale rischio. Tutto questo senza dimenticare gli accorgimenti adottati sul fronte dell’accessibilità, così da eliminare qualsiasi barriera per chi ha disabilità motorie, difficoltà linguistiche o visive.

Gli schermi integrati mostreranno informazioni istituzionali, sui trasporti e relative alla cultura e al turismo locale. Potranno essere i Comuni a gestirle, in modo autonomo.

TIM inizierà a installare le prime cabine digitali nel 2024, partendo dall’area di Milano, per la quale ne sono previste circa 450. Seguiranno altri 13 città del paese per un totale di 2.500 postazioni.

Con l’addio dei tradizionali telefoni a gettoni, in un certo senso, finisce un’era. Una conseguenza quasi inevitabile dell’avvento delle innovazioni mobile. Una curiosità: la prima cabina pubblica in Italia risale al 10 febbraio 1952, posizionata in piazza San Babila, proprio a Milano. Chissà che il gruppo, in linea con un ideale passaggio di consegne, non decida di ripartire proprio da lì con la posa di quelle di nuova generazione.