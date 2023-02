TP-Link UE300C: la rivoluzione LAN a un prezzo piccolissimo!

Ci sono accessori informatici apparentemente dalla scarsa utilità che una volta provati rivoluzionano letteralmente la vita di ognuno di noi. Uno tra questi è il TP-Link UE300C, ovvero un adattatore di rete da USB 3.0 Type C a Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps compatibile con laptop e tablet. Il suo prezzo passa da 16,99 euro a 12,79 euro grazie allo sconto di Amazon del 25% e adesso vi spieghiamo la sua utilità.

TP-Link UE300C: inaspettatamente utile ed economico

Si tratta di un accessorio semplicissimo da usare, ma potenzialmente utilissimo. È ideale per laptop, tablet e la maggior parte dei dispositivi Web alimentati da USB-C per accedere alla rete cablata. La soluzione USB 3.0 e Gigabit più veloce garantisce una velocità di trasferimento ad alta velocità fino a 1000 Mbps. Inoltre, caratteristica da non sottovalutare, è Plug and Play in Windows 10, Mac OS X (10.9 e versioni successive), Chrome OS e Linux OS pertanto vi basterà inserire il cavo nel vostro device e collegarlo a una presa ethernet e il gioco è fatto. Il design pieghevole e portatile, infine, si adatta perfettamente anche al vostro Ultrabook e ai tablet più sottili. Infatti il cavo USB è ripiegabile e questo lo rende perfetto per essere trasportato ovunque con minimo ingombro.

L’adattatore di rete da USB 3.0 Type C a Gigabit Ethernet TP-Link UE300C può essere vostro in meno di 2 giorni lavorativi, grazie ad Amazon Prime, al prezzo di soli 12,79 euro invece di 16,99 euro. Provare per credere, non ve ne libererete più!

