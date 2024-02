Tra le battaglie di Ripple e la lenta crescita di Litecoin, emerge Borroe Finance

La disputa legale tra la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e la società Ripple di San Francisco ha avuto un impatto significativo e negativo sul valore di XRP. Inoltre, Litecoin (LTC) perde slancio nonostante la quotazione nella borsa asiatica degli asset digitali EDX. Nonostante l’incapacità di questi migliori altcoin di registrare una crescita impressionante, Borroe Finance ($ROE) batte le previsioni, emergendo come protagonista del settore DeFi.

Scopriamo cosa separa Borroe Finance ($ROE) da queste migliori criptovalute.

L’avvocato di XRP interviene sul caso Ripple vs SEC

La lunga disputa legale tra Ripple e la SEC statunitense ha recentemente subito una svolta. Nonostante XRP abbia ottenuto chiarezza giuridica nel 2023, la SEC continua a scagliarsi contro la società di pagamenti di San Francisco, sollevando nuove accuse contro l’azienda e il suo token nativo, XRP. In una recente risposta all’ente di vigilanza, Ripple ha fatto notare che le accuse dell’agenzia sono una “descrizione errata dei fatti”.

Nonostante ciò, l’avvocato pro-XRP John Deaton ha deciso di rivelare informazioni essenziali sullo stato attuale del caso in un’intervista a CryptoLawTV il 30 gennaio. Durante l’intervista, l’avvocato discuterà del potenziale impatto del caso sul futuro di XRP. L’intervista andrà in onda su tutti i social media del network ospitante, tra cui YouTube, Twitter (ora X) e Odysee di Google.

Nel frattempo, XRP è sceso del 3,7% da 0,53 $ a 0,51 $ tra il 27 e il 30 gennaio. Le prospettive dell’asset hanno stimolato l’affermazione di un continuo calo del suo prezzo. Di conseguenza, gli analisti si aspettano che XRP riveda il minimo di 0,49 $ raggiunto la settimana precedente, indicando un calo del 3,9% del suo prezzo attuale.

EDX quota Litecoin: cosa aspettarsi?

EDX ha pubblicato un avviso al pubblico il 23 gennaio, rivelando i piani per la creazione di un exchange di criptovalute. L’azienda è una delle principali società di asset digitali in Asia, sostenuta da Wall Street e da importanti operatori del settore. Nella nota, EDX ha dichiarato che la sua gamma di asset negoziabili comprenderà Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Litecoin (LTC).

Questa iniziativa amplierà la presenza giurisdizionale di Litecoin, raggiungendo gli investitori della regione del Pacifico. Grazie a un maggior numero di investitori che scambiano Litecoin, LTC potrebbe assistere a un rialzo dei prezzi. Un altro fattore che potrebbe innescare un rialzo del Litecoin (LTC) è l’imminente halving di Bitcoin.

Il Litecoin (LTC) è salito del 2,8% da 65,50 $ a 67,35 $ tra il 27 e il 30 gennaio. Si prevede che il Litecoin (LTC) subirà una flessione fino a 65,00 $ a causa dell’uscita degli acquirenti dal mercato. Questa proiezione indica un calo del 3,4% del prezzo del Litecoin (LTC).

Borroe Finance emerge come leader nella DeFi

Borroe Finance ($ROE), un’innovativa piattaforma di raccolta fondi alimentata dall’intelligenza artificiale, ha lanciato la sua prevendita nel 2023. In seguito al lancio, Borroe Finance ($ROE) ha raccolto oltre 2,7 milioni di dollari, una cifra impressionante per un nuovo progetto. Questa criptovaluta ha conquistato la leadership nel mondo della DeFi, superando altri migliori progetti DeFi.

Borroe Finance ($ROE) è il primo mercato di fatture su blockchain utilizzato nel settore Web3. Crea una via di accesso ai fondi per i business Web3 vendendo i futuri guadagni alle comunità di supporto a tariffe agevolate. Questa funzione è disponibile per tutti i creatori, le aziende e gli utenti di Web3 e rende Borroe Finance ($ROE) la migliore criptovaluta per gli investitori DeFi.

Inoltre, Borroe Finance ($ROE) offre una delle migliori prevendite dell’intero spazio delle criptovalute, consentendo ai primi investitori di triplicare il capitale investito prima del debutto sui DEX.

In prossimità della fine della quarta fase di prevendita a 0,19 $, Borroe Finance ($ROE) si sta preparando a un’impennata del 5,2% per raggiungere il prezzo della quinta fase di 0,02 $. Allo stesso tempo, gli investitori, vecchi e nuovi, possono incrementare il loro capitale del 110,5%, dato che $ROE si sta preparando a spiccare il volo verso 0,040 $.

Questa prospettiva pone Borroe Finance ($ROE) in anticipo rispetto alla curva degli investimenti nel mondo della DeFi, rendendola un’alternativa migliore per gli investimenti rispetto ad altcoin come LTC e XRP.

Scopri di più su Borroe Finance ($ROE) qui:

