Occhio alla truffa del Centro Unico Primario (893)

Segnaliamo una truffa che sembra aver preso nuovamente piede in questo inizio dell’anno, quella del Centro Unico Primario. Nulla di nuovo, ma può valere la pena scriverne per aiutare chi si imbatte in comunicazioni di questo tipo: Abbiamo provato a contattarla diverse volte . Segue la richiesta di telefonare a un numero 893 che inevitabilmente finirà per svuotare il credito.

Non chiamare il numero 893 del Centro Unico Primario

Per modalità e finalità, il raggiro è già stato avvistato e documentato più volte, soprattutto nel 2025, ma proprio in questi giorni pare essere di nuovo al centro di una campagna che sta bombardando parecchie potenziali vittime. Si presenta come un messaggio trasmesso solitamente via SMS, come in questo caso.

Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico Primario al numero 893893**** per importanti comunicazioni che la riguardano.

A volte ignorarlo non basta, ne arrivano altri, anche da mittenti diversi. Per questo motivo, il blocco potrebbe non bastare. L’importante è non telefonare al numero indicato, l’893 è un prefisso che corrisponde a una tariffa speciale con sovrapprezzo: chiamare significa vedere il proprio credito esaurirsi in fretta. Oppure, nella peggiore delle ipotesi, dover fare i conti con un enorme addebito in bolletta.

Si tratta quasi sempre di centralini che dopo aver risposto mettono l’interlocutore in attesa. L’unico obiettivo è quello di aumentare il più possibile la spesa facendo trascorrere il tempo. Non c’è alcuna comunicazione importante. Ecco due dettagli che dovrebbero aiutare a riconoscere la natura truffaldina del messaggio.

Proviene da quello che sembra essere un normale numero di cellulare (in questo caso 351);

fa riferimento al Centro Unico Primario, ma in Italia l’acronimo CUP indica un Centro Unico di Prenotazione.

In particolare, quest’ultimo lascia intendere che i responsabili del raggiro siano stranieri. Facendo leva sull’apprensione che può causare un avviso riguardante l’ambito medico, però, i meno attenti rischiano di lasciarsi sopraffare dalla preoccupazione e chiamare.