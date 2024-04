Uncharted Collection: tre giochi a soli 9€ (offerta a tempo)

Segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che oggi propone l’edizione fisica di Uncharted: The Nathan Drake Collection al prezzo stracciato di soli 9,99 euro. Si tratta di un’ottima occasione per rivivere (o per vivere per la prima volta, se non lo si è mai fatto) le avventure del cacciatore di tesori e ladro professionista Nathan Drake.

Grande offerta sulla Uncharted Collection per PS4/PS5

I titoli inclusi sono i primi tre della serie sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony come esclusiva di lusso per le sue console PlayStation, ovvero il primo Uncharted: Drake’s Fortune del 2007 alla ricerca del tesoro perduto di El Dorado, il secondo Uncharted 2: Il Covo dei Ladri del 2009 ambientato ndella mitica Śambhala tra le montagne dell’Himalaya e il terzo Uncharted 3: L’Inganno di Drake del 2011 che si sposta invece in Madagascar. Si tratta di capolavori che hanno segnato la storia del gaming, giocabili non solo su PS4 come riportato sulla copertina, anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità. Per saperne di più dai uno sguardo alla scheda del prodotto. Qui sotto uno screenshot del gameplay.

Al prezzo di soli 9,99 euro Uncharted: The Nathan Drake Collection è un affare imperdibile, soprattutto per chi non ha mai avuto modo di provare i primi tre giochi della saga. Come scritto, si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. Chi ci ha messo le mani lo promuove con un voto medio pari a 4,7/5 stelle nelle recensioni pubblicate.

È venduta e spedita da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani per gli abbonati Prime che decidono di effettuare l’ordine adesso. Ricordiamo che si tratta dell’edizione fisica, su disco, da collezionare.