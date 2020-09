Unicredit down: sito e home banking offline (update)

Problemi e disservizi nell’accesso al sito e alle piattaforme online di Unicredit. Questa mattina (lunedì 14 settembre), i clienti dell’istituto che hanno provato e che stanno provando a connettersi ricevono in risposta un messaggio d’errore. Il down è confermato dal gruppo stesso con alcuni interventi sui profili social ufficiali.

Down Unicredit: giù i servizi online

La testimonianza in alcuni tweet come quelli visibili di seguito in cui Unicredit si scusa per l’accaduto riferendosi in modo generico a malfunzionamenti nelle fasi di accesso e navigazione. Interessate anche le applicazioni mobile.

Ciao Maurizio, siamo spiacenti per l'accaduto. Questa mattina abbiamo riscontrato malfunzionamenti in fase di accesso e navigazione in Banca via Internet e App e con l'utilizzo delle carte. Stiamo ripristinando la corretta operatività. Ti invitiamo a riprovare più tardi. — UniCredit Italia (@UniCredit_IT) September 14, 2020

I tecnici sono al lavoro per ripristinare la corretta operatività delle piattaforme. Non è chiaro quali siano le cause del disservizio.

Ciao Claudio, stiamo ripristinando la regolare operatività. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Restiamo a disposizione per ulteriori necessità. — UniCredit Italia (@UniCredit_IT) September 14, 2020

Stando a quanto si apprende da Downdetector i problemi hanno iniziato a manifestarsi intorno alle 10:00 di questa mattina, arrivando al picco di segnalazioni un’ora più tardi.

Dai report si apprende che anche i pagamenti elettronici e i prelievi ai bancomat stanno risentendo dell’anomalia.

Aggiornamento (14/09/2020, 12.15): sempre via Twitter l’istituto afferma di aver risolto i problemi e aver ristabilito una situazione di normalità.

Ciao Marco, ci scusiamo per l'accaduto. Abbiamo ripristinato la regolare operatività. Ti invitiamo a riprovare. Restiamo a tua disposizione. — UniCredit Italia (@UniCredit_IT) September 14, 2020

… articolo in aggiornamento