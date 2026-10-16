Usare ChatGPT per rendere le faccende domestiche più divertenti

Le faccende domestiche sono noiose, non c’è molto altro da dire. Passare l’aspirapolvere non richiede un dottorato, piegare i vestiti non è un’impresa intellettuale… Cucinare dieci pasti per la settimana può essere faticoso, ma non è complicato. Il problema, più che la difficoltà, è la noia, e per questo quei compiti vengono rimandati giorno dopo giorno finché il caos domestico diventa inevitabile.

Come trasformare le faccende domestiche in un gioco con ChatGPT

ChatGPT non può passare l’aspirapolvere al posto nostro (magari!). Ma può aiutare a trasformare le faccende in qualcosa di meno sgradevole. Il trucco sta nel combinare i prompt con i plugin giusti, gli strumenti che collegano il chatbot ai servizi esterni e che trasformano i consigli generici in azioni concrete. Ecco cinque combinazioni per riorganizzare la routine quotidiana.

1. Le pulizie come corsa a punti

Il concetto è rubato ai videogiochi. Ogni compito completato fa guadagnare punti, il tutto con un cronometro che corre. Il plugin Todoist lavora insieme a ChatGPT per trasformare i compiti di pulizia già presenti nella lista delle cose da fare in missioni da completare in blocchi di dieci minuti.

Esempio di prompt: Crea una sessione di pulizia veloce di un’ora partendo dalle mie attività di pulizia attuali. Suddividila in missioni da dieci minuti e assegnami punti esperienza per ciascuna.

ChatGPT assegna punti proporzionati alla fatica: svuotare la lavastoviglie vale dieci punti, passare l’aspirapolvere in soggiorno ne vale venti, pulire il bagno venticinque. Un bonus di dieci punti arriva se si completano tutte le missioni entro il tempo previsto.

Sembra un gioco per bambini… Ma il meccanismo funziona perché il cervello reagisce alla struttura a punti e al cronometro esattamente come reagisce in un videogioco: con un piccolo rilascio di soddisfazione a ogni obiettivo completato. Le pulizie restano pulizie, ma la sensazione di farle cambia.

2. Il bucato con la colonna sonora giusta

Piegare i vestiti è il compito domestico che più di ogni altro si rimanda all’infinito. Quel sacchetto di vestiti puliti che resta nell’angolo della camera per una settimana intera è un’esperienza universale. La musica giusta non rende il compito meno tedioso, solo meno silenzioso, il che è sufficiente per cambiare tutto.

Prompt: Suggerisci delle raccolte musicali perfette per quando sto piegando il bucato.

Il plugin Spotify produce una lista di raccolte che trasformano la sessione in qualcosa di diverso a seconda dell’umore, dal revival degli anni Ottanta alla musica ritmica contemporanea, dalle colonne sonore rilassanti alle selezioni energiche che tengono in movimento.

ChatGPT aggiunge tre sfide che danno struttura alla sessione: la sfida delle tre canzoni (piegare più vestiti possibile prima che finiscano tre brani, senza pause per controllare il telefono), il bonus del brano preferito (quando arriva una canzone che si ama, si piega un’intera categoria: magliette, pantaloni, asciugamani o calzini) e il round finale (i calzini spaiati e le lenzuola con gli angoli, i capi più difficili, si affrontano durante l’ultimo brano, cercando di finire prima che la musica si fermi).

3. La cucina settimanale con guida personalizzata

Prompt: Aiutami a ricreare cene di qualità a casa. Dammi cinque piatti usando pollo, manzo o tacchino, con riso, pasta, patate o verdure al vapore. Ogni piatto deve sembrare diverso da una cena ordinaria. Valuta ciascuno per potenziale di sapore, difficoltà, costo e come si conserva per i pasti successivi.

ChatGPT produce un elenco di piatti con l’ordine migliore per cucinarli, le tecniche più appropriate per ciascuno e persino i suggerimenti su come verificare la cottura. Il plugin Pantry Persona entra in gioco nel passaggio successivo: i piatti scelti vengono salvati, inseriti in un piano settimanale dei pasti, trasformati in una lista della spesa e accompagnati da una guida passo passo durante la preparazione.

4.Il disordine come missione di gioco

Prompt: Sii il mio direttore di gioco per il riordino. Dammi una missione alla volta da dieci minuti, partendo dalla zona più facile della casa. Ogni missione deve aiutarmi a decidere il destino di dieci oggetti: tenere, spostare, donare, vendere o buttare. Assegna punti per ogni decisione completata e per lo spazio liberato. Non costringermi a separarmi da nulla di cui non sono sicuro, crea una scatola di revisione separata per quegli oggetti.

Il plugin TickTick programma l’attività come compito ricorrente ogni sabato, dieci minuti, un’area piccola, decisioni rapide. Il sistema di punti funziona come per le pulizie: vendere qualcosa vale quindici punti, completare tutte e dieci le decisioni entro il tempo ne vale dieci di bonus.

La scatola di revisione per gli oggetti incerti è il dettaglio che rende il sistema sostenibile. La maggior parte dei metodi di riordino fallisce perché obbliga a decidere immediatamente, e la paura di buttare qualcosa che potrebbe servire paralizza l’intero processo. Separare le decisioni facili da quelle difficili permette di avanzare senza bloccarsi.

5. L’esercizio fisico come esplorazione

Prompt: Trova percorsi adatti ai principianti nella mia città dove posso combinare la camminata con esercizi a corpo libero.

ChatGPT produce una lista di esercizi da eseguire lungo il percorso, come affondi camminati, sollevamenti sulle punte, squat, flessioni su una panchina, mentre il plugin AllTrails trova i tragitti adatti nella propria zona. Il risultato è un’uscita che combina la passeggiata con l’allenamento senza richiedere un abbonamento in palestra, né attrezzatura.

L’aspetto che rende l’esperienza diversa dalla solita camminata è la struttura: il percorso ha delle tappe, le tappe hanno degli esercizi, gli esercizi hanno un obiettivo. Non si esce a camminare, ma per una missione specifica con un piano e un percorso definiti.