Viaggio all'estero in programma? Questa è la VPN da attivare oggi

Poter contare su una VPN durante un viaggio all’estero è sempre più importante, in quanto garantisce una maggiore privacy durante la connessione, grazie alla crittografia, e la possibilità di aggirare blocchi geografici e censure online, collegandosi a un server situato in un altro Paese per ottenere un IP differente.

Con le vacanze di Pasqua alle porte è utile attivare la migliore VPN sul mercato puntando su Surfshark, servizio di riferimento per il settore che oggi viene proposto in promo con un prezzo ridotto fino a 1,88 euro al mese.

L’offerta riguarda il piano di 2 anni con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo, e include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark.

Perché scegliere Surfshark come nuova VPN

Surfshark è la VPN giusta da utilizzare in viaggio all’estero. Il servizio, infatti, garantisce tutto quello che serve per navigare in sicurezza e senza limitazioni geografiche.

Tra le caratteristiche della VPN troviamo, ad esempio, la possibilità di criptare il traffico dati, per una connessione sicura anche quando la rete non è privata.

In aggiunta, l’uso della VPN avviene con una politica zero log, che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente.

Surfshark prevede anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi geografici e censure online.

Il servizio è utilizzabile da più dispositivi, senza limitazioni di banda, e offre la possibilità di aggiungere varie funzionalità avanzate per la sicurezza.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,88 euro al mese. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.