Più di cento partner europei di Visa hanno fin qui scelto di aderire all’iniziativa Where You Shop Matters con l’obiettivo di tendere una mano a chi gestisce le piccole imprese, aiutando a sviluppare le competenze digitali necessarie per continuare a svolgere l’attività. Oltre due milioni le realtà che ne hanno beneficiato in tutto il vecchio continente da quando il programma è stato lanciato nell’estate scorsa.

Where You Shop Matters per le piccole imprese

Oggi il colosso dei pagamenti digitali celebra il traguardo raggiunto con un comunicato in cui focalizza l’attenzione su come gli addetti ai lavori siano preoccupati per il futuro: le realtà imprenditoriali più piccole si vedono costrette a operare tra restrizioni e chiusure, spesso migrando verso il mondo online per non rimanere ferme.

Alcuni dei dati riportati riguardano da vicino l’Italia: le vendite tramite piattaforme e-commerce hanno raggiunto il 30% della quota complessiva nel nostro paese (20% a livello continentale) e i nostri connazionali generano otto transazioni contactless su dieci in negozio. Questo il commento di Hemlata Narasimhan (SVP, Merchant Sales and Acquiring Europe di Visa).

Le piccole imprese svolgono un ruolo cruciale nelle comunità, pur continuando a lavorare in condizioni difficili a causa di COVID-19. Siamo colpiti dall’innovazione e dall’intraprendenza con cui molti proprietari di piccole imprese hanno adattato il loro modo di fare business per rimanere al servizio dei clienti. Siamo orgogliosi del fatto che oltre due milioni di piccole imprese abbiano beneficiato delle iniziative dei nostri partner. Continuiamo a impegnarci al fianco di clienti e partner per una ripresa economica che preservi il ruolo centrale delle piccole imprese all’interno delle comunità.

L’obiettivo più di lungo termine per Visa è quello di arrivare a supportare nel percorso di trasformazione digitale un totale pari a otto milioni di piccole imprese in tutta Europa, anche attraverso collaborazioni con banche, governi, piattaforme commerciali e partner tecnologici per abilitare digitalmente le piccole imprese.