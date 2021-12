Vodafone: PROMO con Smartphone Incluso per Natale!

Vodafone mette a disposizione per le festività natalizie alcune tariffe con smartphone incluso. Dunque, se state cercando una promozione tutto incluso anche con un nuovo telefono ad un unico costo mensile, quelle proposte dell’operatore rosso che vedremo tra poco sono davvero molto interessanti.

Le offerte in questione partono da un costo mensile pari a 14,99 euro.

Vodafone: smartphone incluso

Le tre offerte telefoniche proposte da Vodafone sono tutte incluse di navigazione in 5G alla massima velocità e prevedono un canone a partire da meno di 15 euro mensili.

La prima, disponibile solo per gli Under 30 e denominata Shake it easy, mette a disposizione 100 Giga di traffico dati, minuti illimitati verso tutti gli operatori fissi e mobili in Italia, SMS senza limiti, Giga illimitati sulle app chat, social, musica e per tre mesi su quelle meeting, Vodafone Power Gaming e Game Now per 6 mesi. Il tutto a soli 14,99 euro al mesecon la possibilità di scegliere tra il Samsung Galaxy A03s, lo Xiaomi Redmi 9T oppure il realme 8 5G.

RED Pro, invece, è la seconda tariffa in 5G con smartphone incluso disponibile per qualsiasi cliente anche per il più anziano. Questa promo gode di ben 50 Giga di internet, minuti e SMS illimitati verso tutti, minuti senza limiti verso l’Europa a 14,99 euro mensili. Con quest’offerta sono disponibili gli stessi smartphone della Shake it easy.

La terza ed ultima promozione con telefono incluso è la sorella maggiore della promo RED che abbiamo visto poc’anzi. La RED Max offre a 19,99 euro ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili di Italia ed Europa, SMS senza limiti e 100 Giga di traffico internet.

Il catalogo di smartphone disponibili con questa promo sono il Samsung Galaxy A32 5G, lo Xiaomi 11 Lite 5G NE o in alternativa l’OPPO A94 5G.

Costi ed altro

Il telefono è incluso nel canone mensile della promo scelta ma prevede un anticipo pari a 9,99 euro una tantum. Richiedendo l’attivazione online sono gratuiti sia il costo di attivazione della SIM sia quello relativo alla spedizione a casa.

Inoltre, è previsto un vincolo contrattuale minimo di 24 mesi.