La guida autonoma di Huawei per Volkswagen?

Nell’ambito della guida autonoma, da un po’ sonnecchiante dopo anni di proclami e promesse (in gran parte non mantenute), qualcosa di grosso pare stia bollendo in pentola: Volkswagen potrebbe allungare le mani sull’unità di Huawei al lavoro su questo fronte. È quanto riporta oggi un magazine tedesco, fornendo qualche dettaglio sulla presunta trattativa.

VW pronta a comprare la guida autonoma di Huawei?

Nessuna conferma ufficiale per ora, ma un’indiscrezione che fa riferimento a intenzioni molto serie manifestate dalla società di Wolfsburg. L’investimento economico messo sul tavolo per giungere con successo alla stretta di mano è quantificato dalla fonte del rumor in diversi miliardi di euro. Anche a tal proposito, non si registrano commenti.

La business unit in questione si chiama Smart Vehicle Solution ed è stata creata dal colosso di Shenzhen nel 2019. Poco meno di un anno fa, a fine febbraio 2019, è stata citata da indiscrezioni relative a un possibile ampliamento del raggio d’azione per il gruppo cinese, in direzione delle auto elettriche. Una strategia attuata anche per compensare le difficoltà incontrate nel mercato mobile per questione ormai ben note.

La prima soluzione self-driving messa a punto da Huawei è stata installata su una berlina del marchio Arcfox, brand controllato nel territorio locale dall’automaker BAIC.

È cosa nota che Volkswagen sia da tempo alla ricerca di alleanze per il software da destinare ai propri veicoli, dai sistemi di infotainment a quelli per la guida assistita o, in prospettiva, autonoma. L’eventuale acquisizione oggetto delle voci di corridoio circolate oggi si inserirebbe in quest’ottica. Rimaniamo in attesa di conferme o smentite da parte delle realtà interessate.