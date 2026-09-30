VPN illimitata a meno di 2,5 euro al mese: nuova offerta flash per Surfshark

Surfshark è ormai un punto di riferimento assoluto per chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata. Scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi, è possibile ridurre il costo della VPN fino a 2,49 euro al mese.

L’offerta in questione rappresenta l’occasione giusta per poter attivare una VPN completa, sicura e veloce. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di Surfshark.

La migliore VPN da attivare oggi: ecco l’offerta di Surfshark

Surfshark ha tutto quello che serve per poter sfruttare una VPN senza limiti. Tra le caratteristiche del servizio troviamo, infatti, la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche se la navigazione avviene da una rete non privata.

In aggiunta, c’è una politica no log che consente di navigare senza alcuna forma di tracciamento, quando si utilizza la VPN. Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica grazie alla possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese.

Si tratta, quindi, di un servizio completo e ricco di vantaggi, in grado di rappresentare la soluzione giusta per una nuova VPN senza limiti. Grazie alla promo in corso, Surfshark è disponibile a un prezzo ridotto a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra.

La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta e iniziare a usare subito Surfshark basta premere sul box qui di sotto e poi seguire la procedura di attivazione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.