VPN illimitata e protezione dalle minacce informatiche: ci pensa Avast (-70%)

Avast Ultimate è il bundle pensato per garantire la massima sicurezza per i propri dispositivi con una spesa minima.

Sfruttando lo sconto del 70% in corso in questo momento, infatti, è possibile accedere all’intera suite di protezione con un prezzo ridotto fino a 31,99 euro per un anno, scegliendo la versione per 1 dispositivo.

La versione che garantisce la protezione su 10 dispositivi (tra Windows, Mac, smartphone e tablet) costa, invece, 38,99 euro per un anno. L’offerta include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

Il servizio proposto da Avast include il sistema di protezione contro virus, malware, ransomware e phishing oltre a una VPN illimitata, con la crittografia del traffico dati.

Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di Avast, qui di sotto.

Avast Ultimate: sicurezza al top e prezzo scontato

Scegliere Avast Ultimate consente l’accesso a un pacchetto completo di servizi di sicurezza. Per la protezione dalle minacce informatiche è possibile puntare sul sistema di rilevazione e blocco di virus e malware. C’è anche la protezione contro i ransomware oltre che il sistema per identificare e bloccare i tentativi di phishing.

A disposizione degli utenti, inoltre, troviamo il servizio SecureLine VPN. Si tratta di una VPN senza limiti che garantisce la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati e anche la possibilità di spostare il proprio IP per evitare blocchi geografici online e navigare senza censure.

Avast aggiunge il tool per la verifica della sicurezza della rete Wi-Fi a cui si è collegati e i servizi aggiuntivi Cleanup Premium, per migliorare le prestazioni del computer, e AntiTrack, per proteggere l’identità online.

Per attivare Avast Ultimate è possibile scegliere il piano annuale con un costo di:

31,99 euro per la protezione di un computer Windows

per la protezione di un computer Windows 38,99 euro per la protezione di 10 dispositivi tra PC Windows, Mac, smartphone e tablet

L’offerta è accessibile di seguito. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.