VPN senza limiti per 10 dispositivi, ecco perché NordVPN è la migliore

Una VPN illimitata, sicura e veloce da usare su 10 dispositivi in contemporanea: la soluzione giusta per un servizio di questo tipo non può che essere NordVPN, ora disponibile in promo con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE4MO). Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata tramite il sito ufficiale di NordVPN.
La migliore VPN da attivare oggi
NordVPN è la soluzione giusta per una VPN senza limiti con tutte le caratteristiche giuste per navigare in sicurezza e con la massima velocità. Il servizio prevede la crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata.
In aggiunta, è possibile sfruttare una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online dell’utente quando la connessione avviene tramite la rete VPN.
Da segnalare anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente di navigare senza blocchi su base geografica grazie alla possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese, spostando il proprio IP.
La VPN è anche multi-piattaforma con la possibilità di navigare da più dispositivi in contemporanea (fino a 10 per account sfruttando le app di NordVPN) senza limitazioni di banda e di traffico dati.
La promozione in corso è attivabile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo.
Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto e completare poi una breve procedura online. Grazie alla promo è possibile accedere al piano da 28 mesi con un prezzo che si riduce fino a 3,37 euro al mese.