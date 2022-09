Vuoi cancellare i tuoi dati dal web? Incogni lo fa per te

Sei stanco che migliaia di aziende stiano raccogliendo e scambiando i tuoi dati personali sul web senza che tu ne sappia nulla? Abbiamo la soluzione che fa per te: si chiama Incogni ed è un servizio innovativo che lavora per salvaguardare la tua privacy online.

Incogni contatta direttamente i broker di dati richiedendo la rimozione delle tue informazioni personali: pensano a tutto loro, per un servizio che adesso puoi acquistare con il 50% di sconto esclusivo per te.

Come i broker di dati raccolgono le tue informazioni e in che modo Incogni li contatta per te

I broker di dati sono in grado di raccogliere i tuoi dati non solo dai siti web che visiti, ma anche dalle applicazioni che utilizzi, i negozi online da cui effettui acquisti, come Amazon, e, in un certo senso, “raschiando” in giro tra internet e record pubblici, in cui le tue informazioni possono essere finite erroneamente o per un permesso di troppo.

Questo permette ai broker di creare dei profili a dir poco invadenti che contengono tutti i tuoi dati. Non è un dettaglio da trascurare: un esempio banale? Anche i broker di dati sono soggetti ad attacchi informatici e al furto di informazioni. E se tra quelle rubate ci fossero anche le tue rischia di essere un bel problema, non credi?

Allora, ecco come funziona Incogni. Crea un account sul sito ufficiale e chiedi quali dati personali vorresti venissero rimossi. Una volta fatto, il servizio contatterà i broker di dati per tuo conto per richiedere la rimozione di tutte le informazioni conservate nei loro database.

Cos’altro devi fare? Assolutamente niente. Alcune aziende a volte rendono difficile la rimozione dei dati, ma è un lavoro che farà Incogni per te, compreso qualche “salto mortale” per convincere dei broker a fare piazza pulita dei tuoi dati.

Tutto questo puoi ottenerlo adesso con l’esclusivo 50% di sconto: un servizio di cui magari non eri a conoscenza, ma che adesso può aiutarti per salvaguardare la tua privacy online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.