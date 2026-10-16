Walkman a 5.000 euro: Sony scommette sul lusso

In un’epoca in cui lo smartphone permette di portare con sé milioni di brani ovunque, Sony continua a puntare sul lettore portatile di fascia alta. Con i nuovi NW-WM1ZM3 e NW-WM1AM3, attesi a fine novembre in Europa, il costruttore giapponese porta questa scelta all’estremo.

No, il Walkman non è scomparso, è diventato un prodotto di lusso…

Sul NW-WM1ZM3, Sony punta su un telaio in rame privo di ossigeno placcato oro, viti a bassa resistenza elettrica e un cablaggio interno Kimber Kable. Il NW-WM1AM3 adotta una costruzione più sobria, che abbina alluminio e rame.

Le evoluzioni elettroniche sono potenzialmente più interessanti. Sony ha rivisto l’alimentazione e fatto evolvere il proprio amplificatore digitale S-Master HX per controllare meglio le perturbazioni del segnale audio. Il trattamento DSD Remastering può ormai essere applicato ai brani ascoltati in streaming. Non bisogna tuttavia vedervi un miglioramento automatico della qualità: questo trattamento modifica il segnale, senza ricreare le informazioni assenti dalla registrazione originale.

A 5.000 euro, cosa ci si può davvero aspettare in più rispetto a uno smartphone?

I due Walkman dispongono di uno schermo tattile ampliato a 5,5 pollici e funzionano con Android. Il NW-WM1ZM3 integra 256 GB di memoria espandibile, ma presenta soprattutto un peso impressionante di 670 grammi, contro i 490 grammi del suo predecessore. Difficile parlare di un dispositivo davvero portatile.

Sony annuncia fino a 35 ore di autonomia a seconda delle condizioni d’utilizzo. I lettori portatili dispongono inoltre di un’uscita cuffie bilanciata da 4,4 mm, apprezzata per la sua concezione elettrica e la potenza supplementare che può offrire con determinate cuffie.

Ma le alternative non mancano. Uno smartphone abbinato a un buon DAC/amplificatore USB, talvolta venduto tra i 100 e i 300 euro, può già offrire eccellenti prestazioni audio. Produttori come FiiO o Astell&Kern propongono inoltre lettori portatili dedicati a prezzi molto vari.

Dunque, cosa resta per giustificare 5.000 euro? Una fabbricazione curata, un’elettronica specializzata, il piacere di un dispositivo esclusivamente dedicato alla musica e, indiscutibilmente, una dimensione lussuosa. Argomenti che possono sedurre gli appassionati, ma che non garantiscono un’esperienza d’ascolto superiore a quella di una soluzione ben meno costosa. A questo livello di prezzo, è precisamente ciò che Sony dovrà dimostrare.