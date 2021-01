Webcam 1080p per PC in offerta su Amazon a soli 16€

Durante l’ultimo anno le webcam hanno subito un incredibile aumento di richiesta, in vista della didattica a distanza e dei lavori in smart working. L’offerta inferiore alla domanda ha causato uno shortage, trasformando le webcam esterne per PC in un prodotto piuttosto difficile da acqustare, con disponibilità limitata e prezzi elevati. Oggi la situazione sembra essersi stabilizzata e lo dimostrano i diversi modelli disponibili su Amazon, come questa webcam FullHD in offerta lampo a 16,56€, uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino.

La promozione sarà disponibile soltanto fino alle 23:30 di oggi 18/01/2021.

La webcam del marchio Wansview è un modello USB per PC, dotato di un sensore CMOS con correzione automatica della luminosità, ideale per dirette streaming, video conferenze e lezioni online. Non manca la possibilità di registrare video tramite appositi programmi per PC, con compressione H.264 e H.265, per una qualità delle immagini più che discreta.

Il dispositivo può essere collegato a una workstation fissa o ad un portatile tramite USB, non è necessario installare alcun programma per il corretto funzionamento sui principali sistemi operativi come Windows e MacOS. È possibile sfruttare la webcam per videochiamate su piattaforme come Skype, Facebook, Zoom, Google Meet e molte altre.

Wansview sconta del 36% la sua webcam per PC FullHD, per un prezzo finale di soli 16,56€. L’offerta lampo è disponibile solo per oggi, fino ad esaurimento scorte.

