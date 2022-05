WiFi gratis in aeroporto: dove è più veloce?

È successo a tutti, di trovarsi nei corridoi di un aeroporto alla ricerca di un modo per ingannare l’attesa prima dell’imbarco. Il pensiero va quasi inevitabilmente allo smartphone o al laptop, grazie anche alla possibilità di agganciare le reti WiFi gratis ormai onnipresenti. Cosa c’è di meglio di un giro sulle bacheche dei social network, della lettura di qualche articolo o di una playlist video fino all’apertura del gate? Meglio ancora se lo si può fare senza pesare sulla quota di traffico mensile messa a disposizione dal proprio operatore. C’è chi ha girato il mondo per valutare la velocità offerta dai network pubblici disponibili negli scali.

Navigare prima di volare: la rete WiFi gratis dell’aeroporto

A condurre l’analisi è stato il team di Ookla, stilando una classifica relativa al primo trimestre 2022. Nelle prime quattro posizioni ci sono quattro location statunitensi: San Francisco (con una media di 176,25 Mbps in download), Seattle (171,01 Mbps), Dallas (113,64 Mbps) e Chicago (85,49 Mbps). A seguire Dubai, mentre l’Europa fa capolino solo al settimo posto con Amsterdam. Del tutto assente l’Italia dalla Top 20. I dettagli dello studio sono consultabili nel report completo.

Considerazioni riguardanti la velocità a parte, il consiglio per chi si connette a una rete WiFi pubblica di qualunque tipo è di proteggere le proprie sessioni di navigazione e i propri dati affidandosi a una Virtual Private Network. In questo modo, si può esser certi che l’attività online e le informazioni trasmesse o ricevute non siano intercettate o monitorate per finalità di marketing o altro. Con una VPN si può star tranquilli: la privacy è protetta, indipendentemente dal dispositivo utilizzato (smartphone, laptop o altro) e dal network agganciato.

