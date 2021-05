Windows 10 Pro originale a meno di 16 euro

Se c’è una parte del PC che diamo per scontata, quella è sicuramente il sistema operativo. Possono presentarsi casi in cui, però, abbiamo bisogno di una nuova licenza. Per questo motivo, oggi vi proponiamo una licenza per Windows 10 Professional ad un prezzo irrisorio.

Chiave di attivazione Windows 10 Professional

Se formattiamo il PC, o siamo in procinto di assemblare una nuova build, o semplicemente acquistiamo un laptop FreeDos, il sistema operativo è ovviamente indispensabile. Acquistare una copia fisica, però, può essere piuttosto costoso, per questo motivo oggi vi proponiamo una chiave digitale per l’attivazione di Windows 10 Professional. Va sottolineato che si tratta di chiavi perfettamente originali e vendute legalmente, ragione per cui il prezzo è più alto rispetto ai codici venduti per qualche euro in giro per internet. Sono codici OEM, ovvero indirizzati ai produttori di computer o alle aziende distribuiti da Microsoft a prezzi nettamente ridotti. Fatta tale premessa andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta.

Ciò che acquistiamo è una licenza, ovvero un codice di attivazione, che fornisce una copia autentica del sistema operativo. Questo arriva tramite mail una volta effettuato il pagamento, anche se talvolta può non essere immediato. Tutto ciò che dobbiamo fare è inserire tale codice al momento dell’installazione. Nel caso in cui il sistema sia già installato, ma senza alcuna licenza, è indispensabile ripetere l’installazione ed effettuare una cosiddetta “installazione pulita”. In questo caso il consiglio è quello di effettuare un backup di tutti i dati o file importanti. Una volta inserito il codice quando richiesto e terminata l’installazione, non dovremo fare altro che connettere il PC ad internet. A quel punto la licenza viene convalidata e la procedura di attivazione sarà ultimata. La licenza è naturalmente a vita, seppur legata all’hardware sul quale il sistema è stato installato.

