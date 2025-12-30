Windows 11, Files integra PowerToys Peek per vedere le anteprime

Esplora File di Windows è un sopravvissuto dell’era pre-smartphone che continua a esistere per pura inerzia, con bug bizzarri che rispuntano come erbacce e prestazioni che sembrano peggiorare ad ogni major update. Per fortuna esiste Files, un file manager alternativo, che semplicemente funziona meglio.

L’ultima versione, Files 4.0.24, ha appena integrato PowerToys Peek, una delle utility più brillanti del pacchetto PowerToys che finalmente porta su Windows una funzione che gli utenti Mac danno per scontata da un decennio: vedere l’anteprima di un file premendo semplicemente la barra spaziatrice.

Files 4.0.24 integra PowerToys Peek: anteprima dei file con la barra spaziatrice

Si vuole vedere cosa c’è dentro un PDF senza aprirlo? Basta premere sulla barra spaziatrice. Si desidera controllare velocemente un’immagine senza lanciare l’app di visualizzazione? Idem. Sul Finder di macOS è un elemento fondamentale dell’esperienza da anni. Microsoft l’ha finalmente portata su Windows 10 e 11 quest’anno, con un aggiornamento di PowerToys, e ora Files lo integra nativamente.

Per chi non conoscesse PowerToys, è una collezione di utility sviluppate da Microsoft che aggiungono funzionalità che il sistema operativo base inspiegabilmente non include. Peek funziona con immagini, PDF, video, documenti di testo, praticamente qualsiasi cosa si abbia bisogno di controllare rapidamente senza aprire completamente.

Per usufruire di questa funzione, PowerToys deve essere installato insieme a Files, non è una funzione separata, ma un’integrazione con l’utility di Microsoft. Dopotutto, è un compromesso accettabile.

Piccole correzioni che migliorano l’esperienza

Oltre all’integrazione di PowerToys Peek, l’aggiornamento include una serie di piccoli miglioramenti che rendono Files più pratico. Fare clic con il tasto destro sugli elementi nella barra laterale ora offre l’azione “Copia”. Sembra una sciocchezza, ma è decisamente meglio che copiare il percorso di una cartella dalla barra laterale senza doverla aprire prima.

La creazione di un nuovo documento compila automaticamente il nome, “Nuovo documento di testo” o simili, invece di lasciare in balia di un file senza nome che si deve rinominare manualmente. Permette di creare rapidamente documenti e file senza perdere tempo in passaggi inutili. Se si vuole chiamare diversamente si può fare, ma se il nome di default va bene, ancora meglio.

La barra degli indirizzi ora proietta ombre. Potrà sembrare un dettaglio estetico insignificante, ma in realtà migliora la leggibilità separando visivamente gli elementi dell’interfaccia. Il Centro di Stato gestisce correttamente il testo a capo per i nomi delle cartelle più lunghi, eliminando quei troncamenti fastidiosi che costringono a passare sopra col mouse per vedere il nome completo. E la ricerca per tag ha ricevuto il supporto per gli operatori AND/OR, un bel regalo per chi ha l’abitudine di organizzare i file meticolosamente.

Bug corretti

L’aggiornamento risolve anche alcuni crash fastidiosi, come quello che si verificava ridimensionando la finestra in modalità Doppio Pannello. La visualizzazione side-by-side, perfetta per spostare file tra cartelle diverse, inspiegabilmente mandava in tilt l’app in certe circostanze.

Risolto un crash che si verificava cambiando i rami di git durante un conflitto di merge. È un bug di nicchia che interessa principalmente sviluppatori che gestiscono repository direttamente dal file manager. E risolto un problema per cui i file .ico basati su PNG con sfondo nero venivano visualizzati in modo errato nella barra laterale.

Dove scaricare Files

È possibile scaricare Files per Windows 10 e 11 dal sito ufficiale, dal repository GitHub o dal Microsoft Store. Quest’ultima opzione è a pagamento, gli sviluppatori la utilizzano come metodo pratico per consentire agli utenti di sostenerli economicamente. In caso contrario, l’app è completamente gratuita.

Il changelog completo di Files 4.0.24 è disponibile sul sito ufficiale per chi vuole vedere ogni singola modifica tecnica.