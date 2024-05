Wirex: la carta che offre fino all'8% di cashback in criptovalute

Wirex è una piattaforma che nasce per rendere i pagamenti in criptovalute accessibili a tutti. Nella maggior parte dei casi, infatti, chi investe nel mercato crypto si ritrova poi impossibilitato a “spendere” i propri asset digitali nella vita di tutti i giorni, rendendo dunque il possesso di Bitcoin, Ethereum e qualsiasi altra criptovaluta confinato al mondo virtuale.

Grazie invece all’utilizzo della carta Wirex, è possibile convertire le criptovalute per le spese quotidiane, sia che si tratti di un acquisto sul web o della spesa al supermercato. Online dal 2015, la piattaforma di pagamenti digitali Wirex vanta oggi oltre 4,5 milioni di utenti in tutto il mondo. Tra le sue caratteristiche più distintive si annovera il cosiddetto cryptoback, ossia la ricompensa in criptovalute (a seconda dell’account che si sceglie, si ottiene fino all’8%). Puoi iscriverti al piano Standard (gratuito) tramite questa pagina del sito Wirex.

Come funziona Wirex

Il fulcro della piattaforma digitale con sede a Vilnius, in Lituania, è la carta Wirex, appartenente al circuito di pagamenti internazionale Mastercard. È disponibile in due formati: virtuale e fisica; il formato virtuale consente di effettuare acquisti esclusivamente online, mentre quella fisica anche nei negozi di tutto il mondo (dove la carta è accettata).

Un altro tratto distintivo di Wirex è il conto multi-valuta. Al di là dell’accesso a più di 250 asset digitali, tra cui Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano e Litecoin, offre il supporto a 9 valute tradizionali (ci sono anche euro, dollaro USA, sterlina e yen). Altra cosa importante, il cambio valuta non presenta commissioni.

Sono disponibili tre diverse tipologie di account: Standard, Premium, Elite. Il piano Standard (gratuito) consente di guadagnare fino all’1% di cashback in criptovalute, quello Premium (9,99 euro al mese) fino al 3%, mentre l’account Elite (29,99 euro al mese) consente di guadagnare fino all’8% di cryptoback. Puoi iscriversi a uno dei tre piani collegandoti a questa pagina del conto Wirex.