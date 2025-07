Word si avvia più velocemente su Windows 11 con Startup Boost

Microsoft sta provando in tutti i modi a spingere gli utenti al passaggio alle versioni cloud delle sue applicazioni, ma sono ancora in molti a preferire quelle installate in locale sui computer. La software house lo sa bene e sembra fortunatamente non aver intenzione di abbandonarli. Lo dimostra una novità in distribuzione per il pacchetto Office, a partire da Word: il programma si avvia più velocemente su Windows 11.

Startup Boost: così Word diventa più veloce

È merito di una funzionalità chiamata Startup Boost a cui avevamo dedicato un articolo nei mesi scorsi, ora in fase di rollout. È stata pensata inizialmente per l’utenza aziendale, ma è integrata anche nelle versioni destinate al segmento consumer. Può essere attivata o disattivata attraverso le impostazioni (“Opzioni”, “Generali”, “Opzioni di avvio”). Lo screenshot qui sotto è stato pubblicato da Windows Latest. Come funziona?

In estrema sintesi, mantiene le applicazioni di Office in una sorta di standby finché non vengono avviate. Questo, teoricamente, permetterebbe di ridurre l’attesa necessaria per l’apertura. Fa leva su Task Scheduler, un servizio per la pianificazione delle attività integrato in Windows e sfruttato, tra gli altri, anche da Google al fine di controllare la disponibilità degli aggiornamenti per il browser Chrome.

L’altro lato della medaglia è quello svelato dai requisiti di sistema: Startup Boost per Word è disponibile solo sui PC con almeno 8 GB di RAM, 5 GB di spazio libero e modalità di risparmio energetico disattivata. Ciò significa che, a fronte di un avvio più rapido, l’applicazione richiede comunque continuamente risorse dedicate. Uno scenario non proprio ideale sui PC di vecchia data.

La funzionalità non entra in azione appena avviato il computer, ma attende dieci minuti, così da non rallentare i processi elaborati immediatamente dopo il boot. Si attiva inoltre solo se una determinata applicazione è stata utilizzata di recente.

I prossimi software del pacchetto Office interessati dal rollout di Startup Boost saranno Excel e PowerPoint. Come anticipato, il rollout è graduale.