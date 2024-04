X modifica i link al social e favorisce il phishing

Elon Musk ha cambiato il nome da Twitter a X per indicare il “nuovo” social network. Questo renaming è stato recentemente applicato anche a tutti i link twitter.com presenti nei post per trasformarli in x.com . La sostituzione automatica del testo negli URL è avvenuta però in modo sbagliato, facilitando l’esecuzione degli attacchi di phishing.

X ha favorito il phishing

Brian Krebs, noto esperto di sicurezza, ha scritto chiaramente che si tratta di un regalo ai phisher. L’errore grossolano commesso dall’azienda californiana (solo nell’app iOS) è quello di aver implementato la sostituzione automatica per i domini che finiscono con twitter.com .

Una ricerca su DomainTools.com mostra che sono stati registrati almeno 60 nomi di dominio che terminano con twitter.com (alcuni sono stati registrati a scopo difensivo). Uno di essi è netflitwitter.com. Se inserito in un post veniva automaticamente convertito in netflix.com . Un malintenzionato poteva pubblicare un post con il link al noto servizio di streaming. In realtà avrebbe portato l’utente su netflitwitter.com . Fortunatamente questo dominio è stato registrato proprio per evitare usi fraudolenti.

Ci sono però altri domini pericolosi che sembrano appartenere a noti brand. In questi casi, le ignare vittime potevano finire su siti di phishing creati per rubare password e altri dati sensibili. Dopo alcune ore, X ha corretto l’errore, quindi l’URL non viene più modificato se termina con twitter.com .

La modifica dei link era stata implementata anche in modo retroattivo. In pratica, l’azienda californiana può cambiare i link nei vecchi post senza il permesso degli utenti.