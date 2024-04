Solo 179€ per Xiaomi Redmi Note 13: l'affare è su Amazon

L’abbiamo già proposto su queste pagine nei giorni scorsi, ma merita una nuova segnalazione oggi, grazie all’offerta a tempo che fa scendere ancor di più il prezzo di Xiaomi Redmi Note 13. In questo momento, lo smartphone è proposto da Amazon al prezzo di soli 179 euro, il suo minimo storico. L’uscita è molto recente, risale al gennaio 2024.

Nuovo prezzo minimo storico per Xiaomi Redmi Note 13

Le specifiche tecniche integrate lo rendono adatto a tutti. Eccole: display da 6,67 pollici con pannello AMOLED, risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 685, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore Super Clear con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera anteriore da 16 megapixel, moduli Wi-Fi e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, slot microSD, GPS, lettore di impronte digitali, NFC, scocca con certificazione IP54, jack audio per le cuffie e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Lato software, l’interfaccia MIUI si basa sul sistema operativo Android, mentre per il download di applicazioni e giochi è possibile contare sulla piattaforma Google Play. Per altri dettagli rimandiamo alla descrizione del telefono.

Puoi scegliere tra le colorazioni Mint Green, Ice Blue o Midnight Black (visibili qui sopra) quella che preferisci e acquistare lo smartphone Xiaomi Redmi Note 13 al suo nuovo prezzo minimo storico di soli 179 euro. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva.

È inoltre possibile contare sull’affidabilità di Amazon che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita già entro domani (o al massimo entro pochi giorni, dipende dalle scorte). Serve aggiungere altro?