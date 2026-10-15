YouTube introduce le GIF nei commenti, ma scoppia la polemica

YouTube, come molti servizi di Google, alterna tra bug fastidiosi e aggiornamenti destinati a migliorare l’esperienza degli utenti. Negli ultimi tempi la piattaforma ha introdotto o annunciato diverse novità: meno interruzioni pubblicitarie nei momenti salienti delle dirette, il ritorno di una funzione storica per gli account gratuiti, la messaggistica diretta e sistemi per rilevare i cloni generati dall’intelligenza artificiale.

E se l’intelligenza artificiale occupa un posto importante nelle sue sperimentazioni e novità, in particolare con la ricerca AI o i riassunti AI che sostituiscono i titoli dei video, YouTube fortunatamente non le dedica tutti i suoi sforzi. Ma non è detto che la prossima funzionalità in arrivo riscuota un consenso unanime. YouTube, infatti, sta distribuendo progressivamente il supporto delle GIF nei commenti.

Il mese scorso, la piattaforma aveva annunciato l’arrivo imminente della funzionalità. Sembra che il momento sia arrivato. È su Reddit, in particolare, che è partito il tam tam. In genere, gli autori dei thread chiedono alla comunità se qualcuno tra loro sa come postare GIF nella sezione commenti dei video YouTube o degli Short.

E se queste pubblicazioni provengono da utenti che lamentano l’assenza dell’opzione sul proprio account, altri ne rimpiangono già l’arrivo. Inoltre, restano zone d’ombra sul suo funzionamento. Secondo 9to5Google, YouTube aveva spiegato che le GIF erano in una libreria integrata nell’applicazione, senza tuttavia precisare se gli utenti avrebbero potuto caricare i propri contenuti multimediali.

Che piaccia o meno, il supporto delle GIF è oramai in fase di rollout. E non è l’unica funzionalità annunciata da YouTube. Gli utenti potranno personalizzare la propria pagina iniziale grazie all’opzione inedita dei feed personalizzati, mentre la funzione Ask YouTube acquisirà nuove capacità per semplificare l’esperienza di acquisto.