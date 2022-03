Zelensky in versione LEGO per aiutare l'Ucraina

Fin dall’esplosione della guerra in Ucraina abbiamo assistito al lancio di numerose campagne per raccogliere fondi da destinare alla popolazione colpita. Alcune tramite crowdfunding, altre passando dalle criptovalute. Quella proposta da Citizen Brick merita di essere segnalata poiché davvero singolare: passa dalla realizzazione di una minifigure LEGO che rappresenta il presidente Zelensky.

L’idea: la minifigure LEGO di Zelensky

Ognuna è stata messa in vendita al prezzo di 100 dollari. Troppi? Neanche per idea, le unità disponibili sono letteralmente andate a ruba. C’era anche la possibilità di acquistare una molotov (sempre in versione LEGO, si intende) al costo di 10 dollari. Finite anche queste. Sono stati così racimolati oltre 16.500 dollari in breve tempo. I proventi andranno a favore dell’organizzazione Direct Relief.

A causa del travolgente interesse nel sostenere questa campagna di beneficenza, abbiamo organizzato la produzione di un’altra serie di minifigure di Zelensky. La nostra speranza è quella di raccogliere 100.000 dollari, che saranno tutti donati a Direct Relief per sostenere i loro sforzi nel fornire medicinali ai rifugiati ucraini.

La minifigure del presidente Zelensky realizzata da Citizen Brick per raccogliere fondi a favore dell’Ucraina (fonte: Citizen Brick su Facebook)

Al momento, la minifigure di Zelensky è sold out, ma tornerà disponibile su citizenbrick.com. Lo store, fondato a Chicago nel 2010, permette di creare un personaggio LEGO personalizzato, scegliendo tra le parti e gli accessori disponibili per poi riceverlo direttamente a casa.