10 pendrive USB da 16 GB: costano meno di quanto pensi

Una per quei video che hai nel disco del computer e vuoi guardare sullo schermo più grande del televisore. Un'altra per portare sempre con te la tua musica preferita, in auto. Un'altra ancora per i documenti. Una da tenere sempre in borsa o nello zaino, che non si sa mai, potrebbe servire quando meno te lo aspetti. Oggi puoi comprare 10 pendrive USB da 16 GB approfittando di uno sconto del 15% su Amazon.

Una chiavetta per ogni occasione: approfitta dell'offerta

Sono quelle del marchio Kootion, promosse con un rating da 4,5/5 stelle dalle recensioni di chi le ha già comprate e messe alla prova. Hanno una copertura metallica che ruota di 360 gradi per proteggere l'estremità e i dati immagazzinati. Per tutti i dettagli consulta la scheda del prodotto.

Quanto costa acquistare in un sol colpo tutte queste chiavette? Poco, molto poco: solo 29,74 euro approfittando dell'offerta disponibile in questo momento su Amazon. Non sappiamo per quanto rimarrà attiva.