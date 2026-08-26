Viaggi molto o hai paura di volare? Turbli, il sito dove è possibile consultare dati storici in merito a turbolenze e temporali per chi vola, ha redatto la classifica delle tratte aeree con più turbolenze al mondo. Questa classifica ha ragione di esistere perché alcune regioni del mondo sono più soggette a turbolenze di altre quando si vola.

“Così come esistono regioni più soggette a precipitazioni, dovrebbero esistere anche regioni più soggette a turbolenze, una conseguenza delle instabilità del vento che seguono le tendenze e la distribuzione globali di queste ultime“, hanno spiegato gli esperti. “La turbolenza, come il meteo, cambia rapidamente. Le condizioni medie di turbolenza, come i modelli climatici relativamente stabili, non implicano che ogni giorno sarà uguale“.

In tutto il mondo sono 3 le tratte aeree che registrano il maggior numero di turbolenze durante il 2025. Al primo posto troviamo la tratta Mendoza (Mdz) – Santiago (Scl) di soli 196 chilometri, ma che registra una media di 22.983 edr. Segue poi, al secondo posto, la tratta Zining (Xnn) – Yinchuan (Inc) di 443 km, che ha registrato una media di 18.935 edr. Infine, di poco sotto, troviamo Chengdu (Tfu) – Xining (Xnn) con i suoi 724 km e 18.758 edr.

Le 10 tratte aeree europee con più turbolenze

Turbli ha redatto anche una classifica con le 10 tratte aeree europee con più turbolenze delle quali tre vedono coinvolta anche l’Italia.

Nizza (Nce) – Ginevra (Gva) 299 km, 15.367 edr Nizza (Nce) – Marsiglia (Mrs) 163 km, 14.89 edr Nizza (Nce) – Basilea (Bsl) 438 km, 14.779 edr Milano (Mxp) – Lione (Lys) 283 km, 14.695 edr Nizza (Nce) – Zurigo (Zrh) 434 km, 14.527 edr Milano (Mxp) – Zurigo (Zrh) 203 km, 14.479 edr Ginevra (Gva) – Venezia (Vce) 491 km, 14.342 edr Bergen (Bgo) – Oslo (Osl) 325 km, 14.315 edr Nizza (Nce) – Lione (Lys) 284 km, 14.295 edr Bergen (Bgo) – Trondheim (Trd) 462 km, 14.284 edr

“Le aree più turbolente tendono ad essere quelle caratterizzate sia da correnti a getto che da alte catene montuose, poiché le perturbazioni indotte dalle montagne creano ulteriori instabilità del vento e, di conseguenza, turbolenza” hanno specificato gli esperti di Turbli. “In molti casi, un flusso ad alta velocità sopra le montagne induce quelle che vengono definite onde orografiche, che possono propagarsi per centinaia di chilometri e generare una forte turbolenza“.