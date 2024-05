100 euro di sconto per il Chromebook di HP con touchscreen su Amazon

Su Amazon è arrivato uno sconto imperdibile su questo Chromebook di HP dotato di display touchscreen e cerniera reversibile che lo rende praticamente un 2-in-1 trasformabile da laptop a tablet e viceversa quando vuoi. Oggi puoi pagarlo infatti soltanto 299 euro invece di 399 e, se scegli Cofidis al checkout, puoi anche rateizzare il costo a tasso zero.

Chromebook HP con display touchscreen: la scheda tecnica

Il Chromebook x360 14a-ca0000sl di HP punta tutto sulla presenza del sistema operativo ChromeOS di Google. Parliamo di una piattaforma unica con aggiornamenti automatici che permettono al dispositivo di ricevere costantemente ottimizzazioni software e nuove funzionalità di sicurezza, in modo da funzionare perfettamente nel tempo.

La scheda tecnica in sé include invece un processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico, 4GB di memoria RAM e un’unità SSD da 64 GB eMMC per avere un avvio istantaneo e un funzionamento fluido. Ti sembrano pochi? Normale, perché il chromebook basa il grosso della sua esperienza sulla sincronizzazione in cloud dei tuoi dati, direttamente con il tuo account Google.

Il display touchscreen da 14 pollici regala ampi angoli di visione e luminosità fino a 250 nits. Ottima la tastiera full size, con una corsa dei tasti da 1,5 mm, e l’autonomia della batteria dichiarata fino a 12 ore e 15 minuti, ricaricabile velocemente.

Dal design elegante e totalmente versatile, questo chromebook di HP con display touchscreen può essere la scelta ideale per la tua produttività in giro. Acquistalo adesso in sconto a 299 euro invece di 399.