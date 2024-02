128€ di SCONTO per la Friggitrice ad Aria Electrolux grazie al COUPON eBay!

L’offerta ideale per la tua cucina è appena arrivata! Grazie al coupon esclusivo eBay, infatti, potrai risparmiare ben 128€ sull’acquisto della friggitrice ad aria Electrolux da ben 3,5L, Se inizialmente questo elettrodomestico costava 199,99€, in questo momento lo pagherai solamente 71,99€! Tutto questo inserendo il codice “SANVALENTINO” durante l’acquisto.

Tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria Electrolux

Con la tecnologia avanzata di questa friggitrice, puoi dire addio alle preoccupazioni legate all’uso eccessivo di olio e ai grassi in eccesso. Grazie al flusso d’aria calda che circonda gli ingredienti da ogni angolazione, potrai ottenere fritture croccanti e gustose con una quantità di grassi ridotta fino al 90%, preservando al contempo il sapore autentico dei tuoi piatti preferiti.

Questo elettrodomestico non si limita solo alla frittura: la sua versatilità ti consente di cucinare, arrostire e grigliare una vasta gamma di alimenti, offrendoti infinite possibilità per creare piatti salutari e appetitosi che soddisfano i gusti di tutta la famiglia. Dai polli arrosto alle verdure grigliate, dalle patatine fritte ai dolci.

Dotata di 8 programmi preimpostati per facilitare ulteriormente le tue preparazioni, questa friggitrice ad aria ti permette di cucinare in modo intuitivo e senza complicazioni. La regolazione automatica della temperatura e del tempo di cottura garantisce risultati perfetti ogni volta, permettendoti di concentrarti sul godimento del tuo pasto senza preoccupazioni.

Con una potenza di 1500W e una capienza di 3,5 litri, è in grado di gestire grandi preparazioni in una sola volta, consentendoti di cucinare per tutta la famiglia o di preparare porzioni abbondanti senza problemi. Inoltre, la facilità di pulizia è garantita grazie alla possibilità di lavare in lavastoviglie tutte le parti removibili della friggitrice.

Grazie a questa friggitrice ad aria inizierai a cucinare in modo sano. Falla tua subito per soli 71,99€, ma ricorda di inserire il coupon “SANVALENTINO“.

