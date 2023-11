1Password è il gestore di password per i team di lavoro da provare gratis

1Password Teams è, da tempo, un punto di riferimento per le aziende e i team di lavoro che hanno bisogno di un password manager multi-piattaaforma in grado di abbinare sicurezza e semplicità nell’utilizzo.

Questo comodo tool è disponibile con una prova gratuita di 14 giorni e consente a un massimo di 10 utenti di accedere a un gestore di password completo e pensato per l’utilizzo “di gruppo”, con tante funzionalità specifiche.

Per avviare la prova gratuita di 14 giorni è sufficiente accedere al sito ufficiale e creare un nuovo account. Al termine del periodo di prova, 1Password Teams sarà disponibile con un costo di 19,95 dollari al mese.

Prova gratis 1Password Teams: è il gestore di password giusto per i team di lavoro

Con 1Password Teams è possibile accedere a un password manager multi-piattaforma, utilizzabile su Windows, macOS, Linux, Android, iOS (anche con watchOS) oltre che con estensioni per tutti i principali browser web.

Il tool consente di creare e salvare password, avendole sempre a disposizione su tutti i propri dispositivi. Il sistema include vari strumenti di gestione, fondamentali quando si ha la necessità di salvare e utilizzare decine e decine di chiavi d’accesso ogni giorno.

L’archiviazione dei dati avviene sempre con il massimo della sicurezza, un elemento da non sottovalutare soprattutto quando si ha la necessità di ricorrere a un sistema di gestione in team, con più utenti coinvolti.

1Password Teams è disponibile con una prova gratuita. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di creare un nuovo account e iniziare a utilizzare il gestore di password, disponibile per 10 utenti, per un periodo di 14 giorni, in modo da valutarne appieno le caratteristiche.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale qui di sotto. Al termine del periodo di prova, il password manager per 10 utenti sarà attivabile al costo di 19,95 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.