1Password, prova gratis la soluzione per la privacy del tuo team

La sicurezza online è diventata una priorità per qualsiasi azienda. I dati sensibili, i documenti riservati e le informazioni finanziarie richiedono una protezione rigorosa per evitare intrusioni indesiderate e danni irreparabili. Ecco perché c’è 1Password Teams, un’opzione di sicurezza avanzata che mette al riparo la tua azienda senza compromettere la produttività. Ora puoi provarlo gratuitamente per 14 giorni.

Per soli $19.95 al mese, puoi proteggere fino a 10 membri del tuo team con una soluzione completa che semplifica la gestione delle password e delle informazioni sensibili.

Ecco perché dovresti scegliere 1Password

1Password rende facile la creazione e l’uso di password robuste e uniche. Dimentica i fastidiosi fogli Excel pieni di password e concentrati sulla gestione delle tue attività. Con 1Password, puoi condividere in modo sicuro tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare insieme. Concedi ai tuoi dipendenti l’accesso a login, documenti, carte di credito e molto altro, su tutti i loro dispositivi.

1Password si installa rapidamente, si gestisce facilmente e si integra perfettamente nel flusso di lavoro del tuo team. Puoi proteggere la tua azienda senza rallentare la produzione. Offre, inoltre, strumenti avanzati che sono incredibilmente facili da utilizzare. Puoi verificare se gli indirizzi email aziendali o le credenziali sono state coinvolte in una violazione dei dati e ricevere avvisi in caso di account compromessi, consentendoti di aggiornare immediatamente le password.

Ecco i vantaggi principali di 1Password:

Controlla password compromesse , deboli e duplicate

, e Identifica siti web che supportano l’ autenticazione a due fattori

Invita i dipendenti con account compromessi a utilizzare 1Password in pochi minuti

a utilizzare in pochi minuti Compila automaticamente i dettagli dell’account solo sui siti in cui li hai salvati

1Password Teams è utilizzato da oltre 100.000 aziende in tutto il mondo. La sua reputazione è una testimonianza della sua capacità di garantire la sicurezza dei dati aziendali in modo efficace e senza complicazioni. Provalo gratis per 14 giorni e scopri quanto può essere facile proteggere le informazioni aziendali senza compromettere la produttività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.