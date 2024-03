1Password: supporto alle passkey anche su Android

1Password, il noto gestore di password, ha da poco annunciato l’aggiunta del supporto alle passkey sui dispositivi Android aggiornati ad Android 14 e versioni successive.

1Password: passkey su Android 14 e versioni successive

L’integrazione delle passkey in 1Password è stata annunciata per la prima volta a febbraio dello scorso anno e su Android costituisce indubbiamente un ulteriore passo in avanti per quel che concerne la sicurezza di 1Password e la semplificazione d’uso dello stesso. Gli utenti abituati all’uso del password manager in questione potranno ora beneficiare di una maggiore comodità quando accedono ai propri account online.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, le passkey sono un recente standard di autenticazione che mira a sostituire le “canoniche” password, considerate più vulnerabili e meno sicure. Sono una tecnologia sviluppata dalla FIDO Alliance in collaborazione con aziende come Apple, Google e Microsoft.

Diversamente dalle password tradizionali, le passkey permettono agli utenti di accedere usando metodi di autenticazione sicuri come il riconoscimento facciale o quello biometrico, il che le rende più vantaggiose, in quanto meno soggette a furto, visto che vengono conservate in modo sicuro sul proprio dispositivo.

Ad ogni modo, le passkey non sono prive di problemi e certamente non sono immuni da attacchi, per cui l’effettiva sicurezza personale dipende essenzialmente da un uso attento di questa nuova tecnologia, proprio come per le password.

Tornando a 1Password per Android, oltre a memorizzare nuove passkey, l’app diventa in grado di convertire gli accessi esistenti in passkey, ma è necessario avvalerti di soluzioni compatibili, come Amazon, Uber e WhatsApp, ma il catalogo è in continua espansione.