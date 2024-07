2 unità di SONOFF MINIR4M in sconto: l'offerta per la smart home

SONOFF MINIR4M è in sconto su Amazon, con il pacchetto che contiene 2 unità dello smart switch. Si tratta di un’ottima occasione, da cogliere al volo, per chi vuole innovare la propria casa, facendo leva sulle potenzialità della domotica. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: il consiglio, se sei interessato, è di approfittarne ora, prima di un probabile sold out.

SONOFF MINIR4M, lo sconto su Amazon

Tra i punti di forza dell’attuatore, a cui collegare ad esempio i sistemi di illuminazione o qualsiasi altro apparecchio, c’è il pieno supporto alla tecnologia Matter, che si aggiunge alla compatibilità con i sistemi Google Home, Alexa, Apple Home ed eWeLink. Ancora, tra le altre caratteristiche in dotazione, vale la pena citare i fino a 10 A di carico, la modalità Relè distaccato e le dimensioni estremamente compatte che permettono di posizionarlo ovunque, nelle scatole a muro o persino dietro gli interruttori tradizionali. Trovi tutti gli altri dettagli sulle specifiche nella scheda completa.

Se lo ordini ora, il pacchetto con 2 unità di SONOFF MINIR4M arriverà da te già entro domani, con la consegna gratuita se hai un abbonamento Prime attivo. È spedito direttamente da Amazon e, nella pagina dedicata sull’e-commerce, trovi oltre un migliaio di recensioni positive scritte da chi ha lo ha già acquistato.

Puoi comprarlo al prezzo finale di soli 25,99 euro, approfittando dello sconto applicato in automatico (non servono coupon o codici da inserire). Considera che una singola unità è venduta a 16,99 euro. Non è necessario attivare coupon: devi solo metterlo nel carrello.