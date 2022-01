3 modi per nascondere il tuo indirizzo IP

Internet e privacy non vanno sempre d'accordo. Per chi naviga online, tutelare la propria riservatezza è un'impresa sempre più difficile. Attraverso all'indirizzo IP infatti, è possibile risalire sia all'identità di una persona che persino al suo luogo di residenza.

Per ovviare a questa problematica e agli annessi pericoli però, esistono alcuni espedienti piuttosto efficaci. In questo breve articolo valuteremo tre soluzioni per mascherare un numero IP e rendere anonima la navigazione online.

Una soluzione utile in tal senso potrebbe essere quella di adottare un browser in grado di proteggere la privacy come Tor. Non tutti però sono disposti a rinunciare a Chrome e Firefox, soprattutto se in essi conservano i propri preferiti e hanno diverse estensioni che trovano utili.

In tal caso dunque, le vie percorribili sono principalmente due: o si opta per classico proxy o per una VPN ad alte prestazioni.

Nascondere il tuo indirizzo IP? Una necessità se vuoi tutelare la tua privacy

La prima soluzione, ovvero l'adozione di un proxy, ha sia vantaggi che svantaggi. Pur garantendo una velocità generalmente piuttosto elevata, un proxy non è così semplice da configurare.

Va poi considerato che, a livello di sicurezza, questi servizi non offrono una protezione avanzata. Tecniche come la crittografia infatti, sono una prerogativa delle VPN.

Proprio le VPN sono la soluzione ideale per nascondere un indirizzo IP. Si tratta di servizi che possono vantare tecnologie all'avanguardia e che, attraverso apposite applicazioni, funzionano in maniera molto semplice.

A rendere tutto molto più facile è il rapporto qualità-prezzo. Servizi come IPVanish infatti, sono in grado di evitare qualunque tipo di tracciamento dell'ISP tramite crittografia e altre tecniche avanzate di protezione.

La possibilità di utilizzare l'account su un numero illimitato di dispositivi, sia computer fissi/laptop che smartphone, risulta un altro vantaggio da considerare. Infine, va valutato anche il costo di questo servizio.

IPVanish è infatti attualmente in sconto. Con la sottoscrizione annuale infatti, è possibile ottenere una VPN efficace e con alte performance con lo sconto del 65%, pagando la stessa solamente 3,75 dollari al mese invece dei 10,99 del prezzo di listino.