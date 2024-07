Quale VPN usare all'estero? Ora scegliere quella giusta è semplicissimo

In occasione di un viaggio all’estero, soprattutto durante le vacanze estive, è utile avere una VPN, in modo da proteggere il traffico dati con la crittografia (un aspetto essenziale quando si usa una rete Wi-Fi pubblica) e poter spostare il proprio IP in un altro Paese, ad esempio in Italia, per navigare senza censure.

La VPN da scegliere per una connessione all’estero non può che essere NordVPN che, grazie al piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso, è attivabile al costo di 3,39 euro al mese, aggiungendo anche Giga gratis da usare con le eSIM internazionali di Saily (servizio proposto da Nord Security, azienda proprietaria di NordVPN).

NordVPN: è la VPN da scegliere per l’uso all’estero

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN ricca di funzionalità, sicura e veloce. Tra le caratteristiche troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia

una politica no log che elimina il tracciamento

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare facilmente le censure e i blocchi geografici

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzo della VPN con 10 dispositivi in contemporanea

Grazie all’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, con il piano biennale che prevede anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per chi ha bisogno di una VPN da usare all’estero, soprattutto durante le vacanze, la scelta di NordVPN è quella giusta. Il costo è ridotto e le funzionalità sono al top. L’offerta in corso prevede anche Giga gratuiti da utilizzare con Saily, il servizio di eSIM internazionali di NordVPN. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e scegliere la versione desiderata del servizio.