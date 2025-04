Difenditi dalle frodi: cancella i tuoi dati dal web con Incogni, ora a metà prezzo

Le tue informazioni personali circolano online più di quanto immagini. È il motivo per cui ricevi chiamate insistenti da numeri sconosciuti, o e-mail pubblicitarie perfettamente allineate ai tuoi interessi — pur non avendo mai lasciato volontariamente quei dati. La spiegazione è semplice: i tuoi dati sono finiti nei database dei data broker, aziende che raccolgono e rivendono informazioni sensibili a fini di marketing… e non solo.

In questo contesto, Incogni è una delle poche soluzioni in grado di rimuovere realmente i tuoi dati personali da queste piattaforme. E in questo momento puoi attivarlo con uno sconto del 50%.

Il servizio che fa pulizia dove gli antivirus non arrivano: ecco Incogni

A differenza dei software tradizionali di sicurezza informatica, Incogni interviene alla radice del problema: agisce legalmente per far cancellare i tuoi dati dai registri dei broker. Non si limita a identificare la presenza dei tuoi dati, ma invia richieste ufficiali e legalmente vincolanti per ottenere la rimozione e ne verifica l’effettiva esecuzione nel tempo.

Il risultato? Meno chiamate indesiderate, meno spam, e un rischio significativamente ridotto di cadere vittima di furti di identità o truffe online. Ecco come funziona:

Identifica continuamente nuovi data broker;

Verifica se i tuoi dati sono presenti nei loro database;

Invia richieste di cancellazione formali e documentate;

Monitora nel tempo che i dati non vengano reinseriti.

Tutto il processo è completamente automatizzato, non dovrai fare nulla dopo l’attivazione. Questi sono attualmente i piani scontati:

Standard – 7,29€/mese | Risparmio annuo: 87€

– 7,29€/mese | Risparmio annuo: 87€ Unlimited – 12,99€/mese | Risparmio annuo: 155€

– 12,99€/mese | Risparmio annuo: 155€ Family – 15,49€/mese | Risparmio annuo: 185€

– 15,49€/mese | Risparmio annuo: 185€ Family Unlimited – 25,49€/mese | Risparmio annuo: 305€

Prima di lasciar correre, chiediti: puoi davvero permetterti di lasciare la tua identità digitale in mano a chi la usa senza il tuo consenso? Incogni ti dà un modo concreto per riprendere il controllo della tua privacy, con un investimento minimo e risultati tangibili. Vai ora sul sito ufficiale di Incogni per scegliere il tuo piano e attivare la protezione con lo sconto.