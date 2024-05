3 motivi che rendono NordVPN la migliore VPN da scegliere oggi

NordVPN è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata. Ci sono vari elementi che rendono NordVPN la migliore VPN da attivare oggi. Di seguito andremo ad analizzare alcuni dei fattori principali che rendono questa VPN la soluzione giusta in questo momento.

Uno di questi è sicuramente il prezzo: con l’offerta in corso, infatti, NordVPN costa 3,69 euro al mese, attivando il piano biennale con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per tutti i nuovi utenti c’è anche una Gift Card in regalo da 10 euro (utilizzabile su Amazon e altri store).

Da notare, inoltre, che puntando sul piano Ultimate, dal costo di 7,19 euro al mese, si riceverà anche 1 TB in cloud oltre alla possibilità di utilizzare il sistema anti-malware e il password manager. In questo caso, la Gift Card in regalo sarà di 50 euro. Per accedere all’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN? 3 motivi per puntare sulla VPN

Ci sono vari motivi che rendono NordVPN la scelta giusta in questo momento per chi cerca una nuova VPN. Tra gli elementi da considerare troviamo:

la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in oltre 100 Paesi al mondo ; spostare il proprio IP in un altro Paese per evitare blocchi geografici online è, quindi, facilissimo

; spostare il proprio IP in un altro Paese per evitare blocchi geografici online è, quindi, facilissimo NordVPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea (tra smartphone, tablet, computer etc.); questo permette anche di dividere la spesa per l’attivazione e l’uso del servizio

(tra smartphone, tablet, computer etc.); questo permette anche di dividere la spesa per l’attivazione e l’uso del servizio NordVPN è disponibile in diverse versioni: oltre al piano Base, che consente l’uso della VPN senza limiti, ci sono anche piani aggiuntivi che permettono di accedere a 1 TB in cloud, al password manager e al sistema anti-malware per proteggere la connessione e i propri dispositivi

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora attivabile con un costo di 3,69 euro al mese. I dettagli completi sono disponibili di seguito.