Quando l'antivirus non basta: ecco come navigare online senza rischi

Ogni giorno accedono alla rete milioni di persone che navigano, scaricano file e svolgono svariate azioni inconsapevoli delle tante minacce del Web.

Se è vero che Internet offre una serie infinita di opportunità, dal lavoro all’intrattenimento, è anche vero che navigare online senza adeguate precauzioni può risultare molto più pericoloso di quanto tu possa credere. Una volta bastava un semplice antivirus per evitare la maggior parte dei rischi ma, negli ultimi anni, i pericoli sono moltiplicati.

Quali sono gli strumenti più adatti per ridurre drasticamente i rischi di infezione navigando online? Ad affiancare l’antivirus deve esserci ormai quasi obbligatoriamente un password manager.

Stiamo parlando di uno strumento in grado di proteggere le parole d’accesso, evitando il furto delle stesse e accessi da parte di estranei a posta elettronica, social network e persino conti bancari online.

Il semplice antivirus non basta più per navigare sicuri: ecco di cosa hai bisogno

Un’altra soluzione, tanto diffusa quanto utile, sono gli strumenti per contrastare i ransomware. Questo tipo di azione illegale prevede il blocco dei file su un dispositivo. Gli stessi vengono resi illeggibili e, per ottenere nuovamente l’accesso agli stessi, i cybercriminali chiedono un riscatto alla vittima. Uno spazio cloud per archiviare i file più preziosi può essere un ulteriore garanzia per evitare casi del genere.

Infine, su qualunque PC e smartphone che si rispetti, anche una buona Virtual Private Network (VPN) è da considerarsi come una presenza quasi dovuta. Questa agisce come “filtro” per la connessione, evitando sguardi indesiderati da parte di terzi.

Nel complesso parliamo di tre soluzioni che si abbinano al classico antivirus per garantire una navigazione sicura. Se scegliere singolarmente ogni strumento può risultare noioso, difficile e costoso, Norton ha una soluzione semplice ed efficace per ottenere la massima sicurezza possibile online.

Con Norton 360 Standard puoi proteggere in modo definitivo il tuo PC, Mac, tablet o smartphone, con una piena copertura rispetto ad attacchi malware, ransomware e hacking.

Il backup su cloud da 10 GB, il password manager integrato e la VPN rendono questa suite completa sotto ogni punto di vista. Quanto offerto da Norton va ancora oltre, offrendoti una vera e propria chicca in grado di farti navigare senza alcun tipo di stress.

Stiamo parlando del monitoraggio del Dark Web. Il “lato oscuro” della rete è un luogo in cui i ladri di identità possono acquistare o vendere informazioni personali rubate da siti Web e forum.

Attraverso lo strumento di Norton è possibile individuare eventuali furti dati, mettendoti in allerta se le tue informazioni appaiono in questo contesto.