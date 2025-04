VPN globale da 3200 server: Surfshark a -87% con 3 mesi gratis

La VPN di Surfshark compie 7 anni, ma il regalo è per te: fino all’87% di sconto e 3 mesi gratis se decidi di attivare l’abbonamento biennale al servizio. Include l’accesso a una Virtual Private Network globale, composta da più di 3.200 server distribuiti in oltre 100 paesi di tutto il mondo, ma non solo. Non lasciarti sfuggire l’occasione: l’offerta per il compleanno terminerà tra pochi giorni.

Surfshark compie gli anni, ma il regalo è per te

Scegli la formula che preferisci tra Starter, One e One+, con prezzi da soli 1,99 euro al mese. Il numero dei dispositivi sui quali potrai configurarla è sempre illimitato, così da poter proteggere la tua privacy e navigare in modo anonimo da smartphone, tablet, computer ecc. C’è in ogni caso anche la funzionalità Alternative ID che si occupa di generare email mascherate e dettagli personali, per evitare di inserire quelli reali durante la registrazione degli account. Fai un salto sul sito ufficiale per scoprire tutti gli altri vantaggi della sottoscrizione.

Considerando le altre caratteristiche incluse, quella di Surfshark può essere considerata come una vera e propria soluzione all-in-one per la cybersecurity. Ci sono infatti anche un antivirus, l’alert che avvisa tempestivamente in caso di sottrazione dei dati personali o dei metodi di pagamento, un motore di ricerca senza annunci pubblicitari e Incogni, il servizio che si occupa autonomamente di rimuovere le informazioni dai database delle aziende.

Come già anticipato, tutto questo è disponibile al prezzo mensile di soli 1,99 euro e con 3 mesi gratis, grazie all’offerta per il compleanno della VPN. Vale a dire che, se decidi di approfittarne adesso, potrai navigare in modo anonimo e sicuro fa qui e fino al luglio 2027, collegandoti a server con indirizzi IP sparsi per il mondo.