Enel avvisa di nuove truffe telefoniche tramite messaggio ai clienti

Nuove truffe telefoniche stanno mettendo in pericolo moltissimi clienti Enel, bersaglio di operatori call center che falsificano i numeri di telefono spacciandoli per numerazioni mobili italiane. Ad avvisare i suoi clienti è l’azienda stessa con l’appello: “Proteggete i vostri dati“. Il rischio di dare in pasto le proprie informazioni sensibili a questi criminali è molto facile.

Questi call center non si fanno problemi a sfruttare tecnologie spoofing per clonare numerazioni telefoniche e apparire quello che non sono. Figuriamoci se si fanno problemi a usare dati personali degli utenti a scopi truffaldini o da mettere in vendita ad altre aziende call center. Questo può portare al telemarketing selvaggio e al teleselling. Nei peggiori dei casi, a ulteriori truffe telefoniche e minacce phishing e smishing.

“La tua sicurezza è importante per noi, per questo vogliamo aiutarti a riconoscere ed evitare le truffe telefoniche“, recita il messaggio di Enel per avvertire i propri clienti delle nuove truffe telefoniche in atto. L’azienda ha poi precisato: “Non effettuiamo chiamate da numeri anonimi o sospetti: la compagnia contatta i propri clienti esclusivamente tramite numeri fissi, sempre riconoscibili e richiamabili, e precede ogni comunicazione con un SMS informativo“.

Truffe Telefoniche: Enel spiega come riconoscere chi ti ha chiamato

Enel sta spiegando come riconoscere chi ti ha chiamato e così sapere se si tratta o no di truffe telefoniche.Lo ha fatto tramite il sito “Verifica chi ti ha chiamato“, attraverso il quale un utente può inserire la numerazione da cui è stato contatto ed effettuare una ricerca gestita dal provider.

Inoltre, per riconoscere eventuali truffe telefoniche, Enel spiega: “Le chiamate fraudolente generalmente arrivano da numeri di cellulare anche anonimi o sconosciuti, spesso esteri. I truffatori possono fingersi operatori di Enel Energia, chiedendo somme di denaro o cercando di ottenere informazioni personali“.

Attualmente AGCOM sta provvedendo un nuovo filtro anti-spoofing per combattere le chiamate spam. Nell’attesa che questo venga attualizzato, meglio prestare attenzione e seguire i consigli di Enel.