 Vulnerabilità zero-day Exchange Server: attacchi in corso
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Vulnerabilità zero-day Exchange Server: attacchi in corso

Circola un exploit per una vulnerabilità zero-day di Microsoft Exchange Server che permette di eseguire codice JavaScript in Outlook Web Access.
Vulnerabilità zero-day Exchange Server: attacchi in corso
Sicurezza
Circola un exploit per una vulnerabilità zero-day di Microsoft Exchange Server che permette di eseguire codice JavaScript in Outlook Web Access.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Microsoft ha confermato l’esistenza di un exploit che sfrutta la vulnerabilità zero-day CVE-2026-42897 di Exchange Server. I cybercriminali possono effettuare un attacco di spoofing ed eseguire codice arbitrario. In attesa della patch definitiva, l’azienda di Redmond ha pubblicato i dettagli di una soluzione temporanea.

Descrizione della vulnerabilità e rimedio provvisorio

Le versioni interessate sono Exchange Server 2016, Exchange Server 2019 e Exchange Server Subscription Edition (SE) on-premises (installazione locale). La vulnerabilità zero-day viene attivamente sfruttata per attacchi di spoofing. I cybercriminali falsifica in pratica la propria identità per ingannare le vittime. In dettaglio, il problema di sicurezza è dovuto alla neutralizzazione impropria degli input durante la generazione di pagine web (cross-site scripting) in Exchange Server.

I cybercriminali devono solo inviare un’email creata ad hoc all’utente. Se viene aperta in Outlook Web Access e sono soddisfatte determinate condizioni di interazione è possibile eseguire codice JavaScript arbitrario nel contesto del browser. La soluzione temporanea suggerita è utilizzare Exchange Emergency Mitigation Service (che dovrebbe essere attivo per impostazione predefinita), attraverso il quale è già disponibile la mitigazione.

Il servizio, introdotto a settembre 2021, fornisce una protezione automatizzata per i server Exchange locali, applicando misure di mitigazione temporanee per le vulnerabilità ad alto rischio e già attivamente sfruttate, come in questo caso. È stata aggiunta in seguito alla famose vulnerabilità ProxyLogon e ProxyShell del 2021.

Per i server Exchange non connessi ad Internet è disponibile un tool che consente l’applicazione manuale della mitigazione (uno script PowerShell). Microsoft avverte però che potrebbero verificarsi alcuni problema, tra cui l’impossibilità di stampare i calendari e di vedere le immagini inline nel pannello di lettura di Outlook Web Access.

La patch definitiva sarà disponibile per Exchange SE RTM, Exchange 2016 CU23 e Exchange Server 2019 CU14/CU15. Quelle per le versioni 2016/2019 (non più supportare) saranno disponibili solo ai clienti iscritti al Period 2 del programma ESU (Extended Security Update).

Fonte: Bleeping Computer

Pubblicato il 15 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Truffa bonus carburante: attenzione ai falsi SMS INPS

Truffa bonus carburante: attenzione ai falsi SMS INPS
NordVPN è disponibile con uno sconto mai visto: è la migliore VPN da attivare oggi

NordVPN è disponibile con uno sconto mai visto: è la migliore VPN da attivare oggi
ChatGPT su Mac, attacco hacker a OpenAI: ecco cosa fare ora

ChatGPT su Mac, attacco hacker a OpenAI: ecco cosa fare ora
VPN veloce per dispositivi illimitati con Surfshark: da soli 1,99€

VPN veloce per dispositivi illimitati con Surfshark: da soli 1,99€
Truffa bonus carburante: attenzione ai falsi SMS INPS

Truffa bonus carburante: attenzione ai falsi SMS INPS
NordVPN è disponibile con uno sconto mai visto: è la migliore VPN da attivare oggi

NordVPN è disponibile con uno sconto mai visto: è la migliore VPN da attivare oggi
ChatGPT su Mac, attacco hacker a OpenAI: ecco cosa fare ora

ChatGPT su Mac, attacco hacker a OpenAI: ecco cosa fare ora
VPN veloce per dispositivi illimitati con Surfshark: da soli 1,99€

VPN veloce per dispositivi illimitati con Surfshark: da soli 1,99€
Luca Colantuoni
Pubblicato il
15 mag 2026
Link copiato negli appunti